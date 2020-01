Slovenski premijer Marjan Šarec odbacio je u srijedu mogućnost za pad svoje manjinske vlade i uspostavu nove vladajuće koalicije kako bi se izbjegli novi izbori, o čemu se javno i u medijima špekuliralo zadnjih dana.

Marjan Šarec / 24sata.info

"Nema razloga za pad ove vlade osim ako nekome smeta sadašnja politička stabilnost", kazao je predsjednik slovenske vlade u kraćem razgovoru za ljubljansko "Delo".



Time je reagirao na izjave što su ih zadnjih dana iznosili čelnici dviju oporbenih stranaka, prema kojima se iza kulisa vode razgovori o mogućoj rekonstrukciji sadašnje vlade kako bi ona dobila jaču parlamentarnu većinu, pa i o novom premijeru, prenosi Hina.



Predsjednik Slovenske demokratske stranke (SDS) i bivši premijer Janez Janša u nedjelju je, u razgovoru za Slovensku televiziju, kazao da će se idućih tjedana pokazati je li moguće sastaviti novu većinu u parlamentu. On je za sadašnju vladu na čelu sa Šarecom kazao da je "klinički mrtva" i održava se kao "političko truplo" nakon što je prije dva mjeseca ostala bez glasova stranke Ljevica (L) te postala ovisna o glasovima Jelinčičevih nacionalista (SNS).



Na nagađanja o mogućem političkom preslagivanju kako bi se izbjegli novi izbori reagirao je i predsjednik oporbene demokršćanske Nove Slovenije (NSI) Matej Tonin, sugeriravši ovih dana, u razgovoru za tiskovnu agenciju STA, da se razmišlja o formiranju nove parlamentarne većine i vladi kojoj Šarec ne bi bio na čelu, ali da je rezultat takvih razmišljanja neizvjestan i da bi možda bilo bolje dogovoriti se o novim izborima prije kraja mandata sadašnje vlade.



Izjave dvaju oponenata Šarec vidi kao pokušaj političke destabilizacije pa je u razgovoru za "Delo" podsjetio da je Janšina stranka na redovnim izborima prije godinu i pol dana osvojila relativnu parlamentarnu većinu, ali Janša vladu nije uspio sastaviti, dok je s Toninom on osobno vodio ozbiljne razgovore o formiranju mješovite koalicije, na što se Tonin onda nije odlučio, nego je razgovore na pola puta napustio.



Na prigovore da je njegova vlada operativno nedjelotvorna i da nije uspjela provesti potrebne reforme, Šarec je u razgovoru za "Delo" naveo da je uspjela donijeti proračune za iduće dvije godine s proračunskim suficitom.



"Kao manjinska vlada donijeli smo proračune sa suficitom, što nije uspijevalo ranijim vladama koje su imale komotnu većinu, a postupno snižavamo i javni dug, što prije nije bio slučaj", kazao je Šarec.



"Ne kažem da problema nema, no ako budemo svi radili za isti cilj onda ćemo nastaviti uspješno surađivati. A što se tiče strukturnih reformi koje su provele ranije vlade - i to se može nabrojati na prste jedne ruke", kazao je Šarec, ponovivši kako razloga za pad koalicijske vlade nema, osim ako netko ne želi nestabilnost kako bi to iskoristio za osobni politički uspon.





(FENA)