Hrvatsko predsjedanje Evropskom unijom pobudilo je interes stranih medija za Hrvatsku pa je proteklih dana objavljeno nekoliko zanimljivih članaka koji nude različite perspektive na najmlađu članicu EU-a.

"Problematično dijete EU postalo predsjednik"



Švicarski javni servis SRF konstatira pomalo ironično da je “problematično dijete Europske unije postalo predsjednik” i podsjeća da je Hrvatska u svađi sa skoro svim susjedima. “Prije šest godina, kada je ulazila u EU, Hrvatska je predstavljala zraku nade. Trebala je pomoći kod posredovanja na nemirnom Balkanu i pomoći državama poput Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije i Crne Gore u približavanju Uniji”, piše SRF.



"Zemlja u kojoj slave ratne zločince"



Podsjećaju i da se u Hrvatskoj slave ratni zločinci i da je to nedavno učinila i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović odajući počast Slobodanu Praljku, što je kasnije opravdala izjavom da se on “borio za hrvatske interese”.



Navode da nije jasno kakvu bi ulogu trebala igrati Hrvatska u zagrebačkom regionalnom summitu koji je najavljen za svibanj i konstatiraju da je hrvatskoj vladi najvažnije da se zbog odlaska Velike Britanije ne smanji europski budžet “jer su sredstva iz Bruxellesa od životne važnosti za Hrvatsku”.



Njemački konzervativni list Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) piše da je predsjedanje EU-om “poseban izazov” za Hrvatsku.



"Hrvatska će biti promatrač tijekom predsjedanja EU-om"



FAZ ističe da će u Europskoj uniji dvije teme dominirati: Brexit i pregovori oko europskog budžeta, a Hrvatska je u tim temama tek promatrač, što je “netipična i nezahvalna pozicija”.



Ipak, ovaj njemački list misli da bi Hrvatska mogla igrati važnu ulogu kada je riječ o proširenju Europske unije na Zapadni Balkan, naročito kada je riječ o omekšavanju stavova francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, s kojim se hrvatski premijer Andrej Plenković već sastao. Ističe se da predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen naročito računa na Hrvatsku u vezi toga.



Njemački lijevo-liberalni list Süddeutsche Zeitung dvostruko izvođenje Beethovenove Ode radosti na svečanom koncertu u HNK opisuje kao patetično, a ističe se da premijer Plenković želi iskoristiti predsjedanje da bi forsirao teme koje su važne Hrvatskoj, poput proširenja, no da je mnogo toga naslijeđeno od finskog predsjedanja.



"Sloboda kretanja kao okidač za masovno iseljavanje iz Hrvatske"



Britanski Daily Telegraph pak ističe da je sloboda kretanja u Europskoj uniji bila okidač za masovno iseljavanje iz Hrvatske kada je postala članica. List se poziva na izjavu premijera Plenkovića koji je na konferenciji za medije u povodu početka hrvatskog predsjedanja izjavio da Hrvatska “svake godine izgubi jedan grad”.



Navodi se da se Plenković nada kako će sredstvima iz Bruxellesa “povećati standard života i uvjeriti dijasporu da se vrati”, a spominje se da Plenković želi dobiti još jedan premijerski mandat i uvesti Hrvatsku u eurozonu i Schengen, prenosi Index.hr.





