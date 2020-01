Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović, u Centru za ispitivanje naoružanja i vojne opreme "Nikinci", prisustvovali su konstrukcionim ispitivanjima modernizovanog borbenog vozila pješadije BVP M-80A i gađanju u noćnim uslovima.

Foto: 24sata.info

Prema riječima ministra Vulina, moderna vojska i moderan vojnik moraju da budu u stanju da izvršavaju sve svoje zadatke i po danu i po noći, bez obzira na vremenske uslove.



"Vojska Srbije radi brojne modernizacije, brojna unapređenja postojeće tehnike, ali i usvaja nove tehnologije i nove sposobnosti kako bi mogla da odgovori najsloženijim borbenim zadacima. Mogli smo da vidimo da vojnik koji je opremljen termovizijom, vojnik koji je opremljen pojačivačem slike, da borbeno vozilo pješadije koje je opremljeno termovizijskim kamerama i novim topovima, jeste borbeno vozilo budućnosti i oprema koju će nositi vojnik budućnosti. Ovo mora da postane deo svakodnevice naših vojnika, ovakvi nišani, oprema, zaštita i borbena vozila, jer samo tako ćemo moći da se nosimo sa svim izazovima 21. Veka", naglasio je Vulin.



Vojske se razlikuju, istakao je ministar odbrane, i po tome koja je u stanju da ratuje 24 časa i po svim vremenskim uslovima, a koja to nije u stanju neće moći da odbrani ni svoju zemlju ni svoj suverenitet.



"I zato Vojska Srbije i svaki njen pripadnik, moraće da budu opremljeni i obučeni i da budu u stanju da odgovore na baš svaki izazov. Mi smo pokazali da smo to već u stanju, dobrim delom iz domaće pameti i domaćih inženjerskih rešenja, a ono što ne možemo da napravimo kupićemo, ali naš vojnik će imati najsavremeniju i najbolju opremu. Ono što može novcem da se kupi, nije skupo ako će sačuvati život našeg vojnika i ako će sačuvati suverenitet naše Srbije", poručio je Vulin.



Prema riječima pomoćnika ministra za materijalne resurse dr Nenada Miloradovića, prikazano je gađanje u okviru konstruktorskih ispitivanja optoelektronskog nišanskog osmatračkog sistema na prototipu borbenog vozila pješadije BVP M-80AB1 i paralelno s time, pripadnika pješadije koji su opremljeni najnovijom generacijom optoelektronskih nišana od kojih je dio uveden u Vojsku Srbije prošle godine, a dio je upravo na opitovanju.



"U prethodnih nekoliko dana, koliko traje ovo konstruktorsko ispitivanje, imali smo različite vremenske prilike, a imali smo i najsloženije moguće uslove kada je reč o optoelektronskim sredstvima koja smo ovde testirali", naglasio je Miloradović.



Kako je istakao, sve je to posmatrano odgovarajućim optoelektronskim sistemima, pa je i u najnepovoljnijim uslovima, moglo da bude izvršeno opitovanje tih sredstava.



"Zadovoljni smo rezultatima, a naravno i da postoji još stvari koje treba da se dorade. Oni uređaji koji su već uvedeni u naoružanje opravdavaju i zadovoljavaju sve što je potrebno, a i uređaju koji su trenutno na opitovanju, će po svemu sudeći, uspešno završiti opitovanje, nakon čega će se ići na masovnije opremanje pešadijskih jedinica", naglasio je Miloradović.



Kaže da se uskoro očekuje i završetak konstruktorskih ispitivanja i prelazak na završna ispitivanja prototipa borbenog vozila pješadije.



Direktor "Teleoptik-Žiroskopi" Milan Nastić istakao je da je prikaz u Nikincima bila prilika da se posmatra modernizovani BVP, a "Tekleoptik-Žiroskopi" je učestvovao u izradi elektronske sprave kako bi se povećale borbene mogućnosti tog vozila.



"Učestvovali smo i sa našim termalnim nišanima Eagle 60 i Eagle 70, a gađanja su uspešno izvedena. Nadamo se da je ovo veliki doprinos za našu Vojsku i veliki podsticaj 'Teleoptiku-Žiroskopi' što smo imali mogućnost da učestvujemo u opremanju naše vojske i povećanju njene borbene gotovosti", naglasio je Nastić.





(24sata.info)