Tanja Fajon, predsjednica Odbora za stabilizaciju i pridruživanje Srbije i EU, izjavila je da je iznenađena i zabrinuta idejom o snižavanju izbornog praga sa pet na tri odsto. Ona je navela da su radikalne promjene izbornih pravila tako blizu održavanja izbora “veoma opasne taktike”.

“Iznenađena sam i zabrinuta idejom o snižavanju izbornog praga sa 5 na 3 odsto. Nisam vidjela da je spuštanje izbornog cenzusa akcija o kojoj je bilo koja od političkih stranaka raspravljala tokom našeg jesenjeg dijaloga”, navela je Fajon za Blic.



Kako navodi, radikalne promjene izbornih pravila tako blizu održavanju izbora veoma su opasne taktike.



“To se uglavnom ne smatra dobrom praksom i može ozbiljno da potkopa povjerenje. Kako političke stranke ili glasači mogu da imaju dovoljno vremena da se upoznaju sa njima? Teško, radije izaziva zabrinutost zbog poštenosti izbora”, rekla je Fajon.



Ona je istakla da trebalo sve pažljivo sagledati.



“Trebalo bi biti svjestan smjernica EU za posmatranje izbora koje glase: ako su potrebne kasne izmjene, trebalo bi da postoji široki dogovor među izbornim činionicima, a sve promjene treba da budu dobro objavljene”, istakla je Fajon.



Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je prije nekoliko dana da se zalaže za smanjenje izbornog cenzusa sa pet na tri odsto, ocjenjujući da će se time „vratiti život“ u parlament koji će kako je naveo, tada biti mnogo reprezentativniji. On je dodao i da očekuje da će time pročistiti svoju Srpsku naprednu stranku, jer će stranački funkcioneri morati više da se bore kako bi osvojili apsolutnu većinu na izborima, naročito na lokalu.



Vučić: Osim Fajon, nećete naći nikog u Evropi ko je protiv



Vučić je rekao da će SNS “svakako” dobiti manje mandata ukoliko cenzus bude smanjen, ali da će u tom slučaju biti dobijeno “preslikano javno mnenje” u Skupštini.



“Život će se vratiti u parlament, time se vraća normalnost u Srbiji”, rekao je predsjednik Srbije.



Vučić je odbacio navode po kojima se smanjenjem cenzusa ugrožavaju prava pojedinih političkih aktera.



“Koje to pravo ugrožavamo smanjenjem cenzusa, posebno prava manjina i onih koji su mnogo slabiji od nas? Nećete naći nikog u Evropi, osim Tanje Fajon, ko će reći nešto protiv ovoga”, rekao je Vučić.



Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić izjavio je juče da bi spuštanje izbornog cenzusa bilo motiv za neke manje stranke da izađu na izbore, kako bi probale da se nađu u parlamentu, jer im je pet odsto nedostižno tako da im odgovara cenzus od tri odsto.



Ljajić, koji je i predsjednik Socijaldemokratske stranke Srbije, rekao je da su rješenja u drugim zemljama raznolika, pa je tako u nekim zemljama Evropske unije cenzus dva odsto, u nekim ga nema, već se mjesta u parlametnu djele po broju dobijenih glasova građana, dok je u Turskoj deset odsto.



Prema njegovim riječima, stepenasti cenzus doveo bi do ukrupnjavanja političke scene i uozbiljavanja jer bi se više pazilo kakvi se kandidati stavljaju na izborne liste, prenosi Insajder.net.



