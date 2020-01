Hrvatska neće dopustiti da postane neformalni hotspot za migrante, rekao je u utorak hrvatski premijer Andrej Plenković u Europskom parlamentu (EP) nakon prozivki dijela zastupnika o odnosu hrvatske policije prema ilegalnim migrantima.

Foto: 24sata.info

"Hrvatska neće dopustiti da bude država koja će biti neformalni hotspot", rekao je hrvatski premijer i dodao da se Hrvatska nije kao druge države odlučila za izgradnju barikada i bodljikave žice, nego da se "hrvatska, europska i buduća granica schengena" štiti sa 6500 policajaca.



Rješenje je zaštita vanjske granice, posebice one između Turske i Grčke na kojoj kreće istočno-mediteranska i zapadnobalkanska ruta, rekao je Plenković dodavši i kako Europa može djelovati na kriznim područjima s humanitarnom pomoći, ekonomskom snagom, posredovanjem u sukobima i drugim alatima, prenosi Hina.



Predsjednica grupe Zelenih Ska Keller u EP-u je nakon Plenkovićevog predstavljanja hrvatskih prioriteta za predsjedanje EU-om u Strasbourgu govorila o izvještajima o nasilju i zlostavljanju koje hrvatska policija navodno čini nad ilegalnim migrantima na granici s Bosnom i Hercegovinom.



Keller je u svom obraćanju na plenarnoj sjednici EP-a ustvrdila da se uništava imovina migranata, kako ih se tuče te čak i puca na njih iz vatrenog oružja, a kako hrvatska vlada to nije zaustavila, niti istražila.



"To nije prihvatljivo ni u jednoj članici EU-a, ali ni u jednoj državi bilo gdje", rekla je Njemica, pa zaključila: "Hrvatske granice su europske granice. Što se tamo dogodi je odgovornost svih. Nećemo okretati glavu od toga".



Plenković je odgovorio kako hrvatska u tretmanu migranata poštuje sve hrvatske i europske zakone i međunarodne konvencije, te da nijednu od tih optužbi ne treba uzeti zdravo za gotovo.



"To kažem kao netko tko je posjetio to područje granice između Hrvatske i Bosne i Hercegovine i u potpunosti shvaća kakav je teren i kakvi su uvjeti"­, rekao je premijer Plenković i naglasio kako se sve pritužbe na ponašanje policije istražuju.



(FENA)