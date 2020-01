Odnosi Srbije i Crne Gore su veoma loši, izjavio je danas ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić i dodao da se se sa svojim crnogorskim kolegom Srđanom Darmanovićem posljednji put vidio u decembru prošle godine, ali su, u međuvremenu, kaže, razgovarali.

Ivica Dačić / 24sata.info

Dačić je, gostujući na RTV, apelovao na crnogorske vlasti da se problemi riješe dijalogom i u miru.



"Mi smo spremni da razgovaramo na tu temu, ali oni ne odustaju od primjene tog zakona (o slobodi vjeroispovijesti). Šta znači ta primjena, to ćemo da vidimo, ali mene samo zanima da li je moguće da niko od evropskih institucija ne reaguje", rekao je Dačić.



On je naveo da je Srbija ukazivala na štetnost donošenja Zakona o slobodi vjeroispovijesti i probleme koje može da izazove, jer je uperen protiv srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve (SPC).



Dodao je da komunikacija postoji, ali da Crna Gora ne odustaje od tog zakona.



"Ne mislite valjda da će se sada jednim razgovorom ubijediti Milo Ðukanović (predsjednik Crne Gore) da odustane od tog zakona", rekao je Dačić.



Kaže da ne želi da zaoštrava situaciju, ali da je potpuno normalno da Srbija treba da brani svoj narod u Crnoj Gori gdje, podsjetio je, živi 29 odsto Srba koji čak nemaju ni status nacionalne manjine.



Dačić je rekao da u Beogradu postoje "agenture crnogorskog režima" i da tu imperiju treba razbiti, da u Srbiji ima Crnogoraca koji su na visokim funkcijama i upitao da ima neki Srbin u Crnoj Gori da je na vlasti.



"Je l' ga znate? Ja ga ne znam", rekao je Dačić i naveo da onaj ko njega osuđuje, prvo treba da osudi Mila Ðukanovića.



On je odbacio optužbe da je Beograd destabilizovao Crnu Goru i istakao da nikada nije rečeno da Srbija želi da Crna Gora bude s njom u jednoj državi, niti je donosila akte koji bi imali bilo kakve veze s unutrašnjim odnosima u Crnoj Gori, prenosi Tanjug.



"U Crnoj Gori stalno tvrde da Srbija navodno želi da ponovo bude u istoj državi sa Crnom Gorom. Ne da ne želimo, nego je to završena priča", kazao je Dačić.



Dodao je i da su danas na prijemu koji je priredio za šefove diplomatskih misija i međunarodnih organizacija u Srbiji bili svi šefovi stranih ambasada, uključujući ambasadora Crne Gore, ali da nije imao prilike da razgovara s njim o aktuelnoj situaciji.



(24sata.info)