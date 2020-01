Sudac istrage splitskog Županijskog suda odredio je u ponedjeljak istražni zatvor Filipu Zavadlavu (25) osumnjičenom za trostruko teško ubojstvo i općeopasnu radnju, potvrdio je glasnogovornik suda Damir Romac.

Foto: Index.hr

Istražni zatvor mu je određen zbog straha da bi na slobodi mogao ponoviti nedjelo, ali i posebno teških okolnosti počinjenja kaznenih djela. Osumnjičenik je bio nesposoban davati svoju izjavu stoga je pozvana sudska psihijatrica koja je ocijenila da on nije raspravno sposoban zbog čega će biti upućen u Svetošimunsku bolnicu u Zagrebu.



Istovremeno, facebook grupa 'Pravda za Filipa' objavila je da je za obranu trostrukog ubojice angažirala poznatog splitskog odvjetnika sa zagrebačkom adresom Branka Šerića. No, kako je Zavadlav raspravno nesposoban on nije u mogućnosti potpisati punomoć pa ga i dalje zastupa odvjetnica po službenoj dužnosti.



Javio se DORH



Priopćenjem se javio i DORH. Oni su u duljem priopćenju napisali za što se sve Zavadlav tereti, a objavili su i neke informacije koje do sada nisu bile poznate ili se o njima samo spekuliralo.



"Županijsko državno odvjetništvo u Splitu donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv hrvatskog državljanina (1995.) zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio, u stjecaju, tri kaznena djela teškog ubojstva iz članka 111. stavak 1. točka 4. i kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom iz članka 215. stavak 1. Kaznenog zakona u svezi s člankom 51. KZ-a", piše DORH na početku priopćenja.



Motiv je bila osveta



U nastavku pišu da je motiv bila osveta ljudima iz, kako pišu, narkomanskog miljea.



"Postoji osnovana sumnja da je okrivljeni 25-godišnjak 11. siječnja 2020. na području Županije splitsko–dalmatinske; prema prethodno donesenoj odluci i planu, a u cilju bezobzirne osvete prema većem broju osoba iz narkomanskog miljea koji su iznuđivali, prijetili i fizički napadali njegovog brata i njega osobno; na protupravan način nabavio automatsku pušku s većom količinom streljiva", piše DORH o motivima napada.



Opisali kako je napad izgledao



A onda su opisali i sam čin napada.



"Osnovano se sumnja da je okrivljeni 25-godišnjak oko 15,35 sati naoružan navedenom puškom došao na predio Velog Varoša u Splitu i, kad su se u kretanju na motociklu marke Yamaha pojavili vozač (1995.) koji je upravljao navedenim motociklom i suvozač (1982.), u namjeri da ih liši života, prema njima ispalio više rafalnih i pojedinačnih hitaca. Na mjestu događaja je od zadobivenih ustrijelnih i prostrijelnih rana preminuo vozač (1995.) dok je suvozač (1982.) zadobio teške tjelesne ozljede od kojih je, pored pružene žurne liječničke pomoći, preminuo u Kliničkom bolničkom centru Split", piše DORH.



Pa nastavljaju:



"Okrivljeni 25-godišnjak se nakon toga udaljio u smjeru obližnje ulice u kojoj je na motociklu marke Suzuki zatekao muškarca (1995.) te je, u namjeri da i njega liši života, prema njemu ispalio više hitaca, uslijed čega je on preminuo od zadobivenih tjelesnih ozljeda na mjestu događaja."



Kažu da je bio svjestan što radi i koliku opasnost predstavlja.



"Prilikom ispaljivanja velikog broja hitaca okrivljenik je, osnovano se sumnja, bio svjestan da time dovodi u opasnost život, tijelo i imovinu većeg broja ljudi i vozila koja su se tuda kretala, što se i dogodilo jer je uslijed toga došlo do oštećenja osobnog automobila marke Hyundai Matrix kojim je u tom trenutku upravljao vozač s kojim je u vozilu bilo i dvoje putnika. U opisanom događaju došlo je i do više oštećenja dvorišnih drvenih ulaznih vrata probojem vanjske stjenke vrata kuće.



Okrivljeni 25-godišnjak se potom udaljio u nepoznatom smjeru i u provedenoj akciji njegova pronalaženja, on je pronađen i lišen slobode oko 18,20 sati", piše.



Traže da se odredi istražni zatvor



"Prije početka ispitivanja okrivljenika u Županijskom državnom odvjetništvu u Splitu, stalna sudska vještakinja psihijatrica navela je mišljenje kako zbog sadašnjeg psihičkog stanja okrivljenik nije u mogućnosti dati izjavu, ni pratiti tijek rasprave niti sudjelovati u predlaganju dokaza i savjetovati se sa svojim braniteljem. Vještakinja je mišljenja kako okrivljenik nije raspravno sposoban i kako ga je potrebno uputiti na psihijatrijski tretman u bolnicu za osobe lišene slobode.



Županijsko državno odvjetništvo u Splitu predložilo je da se protiv okrivljenika odredi istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenih djela i zbog osobito teških okolnosti pod kojima su počinjena predmetna kaznena djela (članak 123. stavak 1. točka 3. i 4. Zakona o kaznenom postupku)", stoji u priopćenju DORH-a.





