Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da hoće da razgovara i pravi dogovore sa zvaničnicima Crne Gore povodom spornog Zakona o slobodi vjeroispovijesti, ali "ne na uštrb" srpskog naroda u toj zemlji.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

"Tenkovima na Crnu Goru neću, hoću da razgovaram sa ljudima u Crnoj Gori i pravim dogovore ali ne na uštrb srpskog naroda. Mislim da je to racionalno, odgovorno promišljanje", kazao je Vučić gostujući na televiziji Pink.



Ocijenio je da vlasti u Podgorici neće promijeniti odluku o usvajanju tog zakona.



"Odluka je donijeta i mislim da je neće promijeniti. Volio bih da dođe do promjene, ali ne vjerujem da će se to dogoditi", kazao je predsjednik Srbije.



Vučić je ocijenio da je usvajanje tog zakona probudilo srpski narod ne samo u Crnoj Gori, već i u Srbiji i Republici Srpskoj jer kako je naveo, "osjećaju nepravdu i da sve što je drugima dozvoljeno, Srbima nije".





(BETA)