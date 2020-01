Ramuš Haradinaj podnio je ostavku na mjesto predsjednika Alijanse za budućnost Kosova.

Ramuš Haradinaj / 24sata.info

"Podnio sam ostavku na mesto šefa stranke. To sam učinio na posljednjoj skupštini koju smo održali. Obavljaću dužnost samo do izbora", objasnio je Haradinaj, koji je prije nekoliko mjeseci podnio ostavku na mjesto predsjednika vlade u Prištini.



Haradinaj će do izbora novog rukovodstva Alijanse obavljati funkciju vršioca dužnosti predsjednika stranke, prenosi "Kosovo online".





(24sata.info)