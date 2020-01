Glavni tajnik SDP-a Nikša Vukas rekao je kako su izabrali deset koordinatora izbornih jedinica, osnivaju izborni stožer i kreću u pripremu za pobjedu na parlamentarnim izborima, a poručio je i kako je Davor Bernardić "apsolutni kandidat za premijera".

Foto: HINA

"Napravili smo analizu predsjedničkih izbora i izuzetno smo zadovoljni pobjedom našeg kandidata Zorana Milanovića. To je ujedno plod rada, snage i jedinstva u SDP-u. Građani su rekli da žele promjene i vratili povjerenje SDP-u. Danas smo izabrali deset koordinatora izbornih jedinica, u fazi smo osnivanja izbornog stožera i od danas SDP kreće u pripremu za pobjedu na parlamentarnim izborima", rekao je Vukas novinarima danas nakon sjednice stranačkog Predsjedništva.





"Smatramo da je došlo vrijeme da od Hrvatske napravimo poštenu i prosperitetnu državu"



SDP je, tvrdi, spreman za izbore te kreće aktivno u rad na terenu.



"Uskoro ćemo predstaviti program s kojim ćemo pred građane na izbore da vratimo ono što je i naš predstavnički kandidat zagovarao - normalnu, prosperitetnu zemlju u kojoj ćemo se boriti protiv korupcije, tražiti reformu pravosuđa, poboljšanje stanja u zdravstvu i obrazovanju. Smatramo da je došlo vrijeme da od Hrvatske napravimo poštenu i prosperitetnu državu", istaknuo je glavni tajnik SDP-a.



Najavio je da će koordinator za prvu izbornu jedinicu biti on, za drugu Rajko Ostojić, treću Željko Kolar, četvrtu Domagoj Hajduković, petu Vinko Grgić, šestu Davorko Vidović, sedmu Zlatko Komadina, osmu Erik Fabijanić, devetu Franko Vidović i desetu Arsen Bauk.





Dogovor s HSS-om o zajedničkom izlasku na parlamentarne izbore



"Za sada imamo dogovor s HSS-om o zajedničkom izlasku na parlamentarne izbore, a na tijelima stranke, nakon analize, odlučit ćemo s kim još idemo", odgovorio je Vukas na novinarsko pitanje o mogućoj predizbornoj koaliciji.



"S HSS-om već imamo potpisanu suradnju, neke stvari još moramo formalizirati", kazao je dodavši i kako je se može zvati crveno-zelena koalicija.



Vukas je rekao da od danas kreću i razgovori s potencijalnim koalicijskim partnerima, a među mogućim partnerima, ovisno o rezultatima razgovora, spomenuo je HSU, dok je HNS, na novinarski upit, rezolutno odbacio kao eventualne saveznike. Što se Demokrata tiče, kazao je: "Znate kako je završilo s Mirandom Mrsićem i oni će morati tražiti svoj put, a mi nastavljamo svojim putem dalje."



Na pitanje je li došlo vrijeme za potpuno ukidanje suspenzija četvorici članova Predsjedništva, Vukas je odgovorio da je to sada iza njih i da ima vremena za razgovor o tome. "Ne bavimo se time, sada smo u fazi pripreme stranke za parlamentarne izbore", dodao je.





"Bernardić je apsolutni kandidat za premijera"



Naglasio je da izborni uspjesi pokazuju da je SDP već davno konsolidiran.



"To su pokazali europski izbori, što je bila naša moralna pobjeda, zatim pobjeda našeg kandidata koja je ostvarena s velikom razlikom i nije bila laka. Sada ćemo na parlamentarnim izborima opet ići na pobjedu", najavio je.



Poručio je i kako je Davor Bernardić kao predsjednik stranke apsolutni kandidat za premijera.





Bauk: Izbornu platformu složiti na tragu pobjedničke Milanovićeve formule



Član Predsjedništva SDP-a Arsen Bauk uoči sjednice najavio je da će stranka svoju izbornu platformu složiti na tragu pobjedničke formule Zorana Milanovića jer, kazao je, poruke koje je Milanović imao u kampanji uglavnom se ili u potpunosti podudaraju s onim što je SDP kao stranka zastupao i u saboru i kroz svoj program i politike.



"Naše poruke će biti na tragu toga, ali i nešto šire jer ovlasti vlade i predsjednika nisu jednake, a drugačije i građani biraju na parlamentarnim nego na predsjedničkim izborima. To će biti naša borba za povjerenje građana kao što je i Zoran imao svoju borbu za povjerenje građana. Broj glasova koje je on dobio u drugom krugu podudara se otprilike s onim što smo dobili na izborima 2011. godine kao Kukuriku koalicija. Dakle, taj potencijal postoji, a hoće li biti iskorišten, to je sada na nama. On je svoje napravio, a sada je na nas red", zaključio je Bauk.





(Hina)