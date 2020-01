Britanski premijer Boris Johnson jedan je od najhrabrijih evropskih političara i Evropska unija trebala bi raditi na snažnim strateškim odnosima s Britanijom nakon što napusti blok, izjavio je u četvrtak mađarski premijer Viktor Orban.

Viktor Orban / 24sata.info

On je to kazao nakon što je šef pregovaračkog tima EU za Brexit Michel Barnier izjavio da će za sveobuhvatni sporazum o budućim odnosima između Britanije i bloka trebati više vremena od 11-mjesečnog prelaznog perioda koji započinje britanskim napuštanjem EU-a 31. januara.



Orban, antiimigrantski nacionalista, često se sukobljavao s administracijom EU u Bruxellesu oko povinovanja demokratskim standardima, ali nikada nije sugerirao da bi i Mađarska također trebala napustiti blok, od koga prima golema finansijska sredstva svake godine.



- Vjerujem da je velikodušna i strateška saradnja potrebna s Britanijom u narednom periodu kada ona više ne bude članica EU - izjavio je Orban na konferenciji za novinare.



- Smatram Borisa Jonsona jednim od najhrabrijih evropskih političara - kazao je on, dodavši da je "cijeli svijet protiv Johnsona" i njegove euroskeptične konzervativne stranke koja je osvojila veliku većinu glasova na decembarskim nacionalnim izborima, okončavajući dugi parlamentarni ćorsokak oko odredbi Brexita.



Orban je kazao kako smatra da je EU "pogrešno protumačila“ situaciju ako vjeruje da je set dobrih odnosa prvenstveno u interesu Britanije nakon Brexita.



Izjavio je da će odnosi nakon Brexita između Britanije i 27 članica EU, među kojima je i Mađarska, biti uspješni.



- Siguran sam da se tu stvara uspješna priča - izjavio je Orban.



Mađarski interes za britansku budućnost nakon Brexita djelimično i proizilazi iz činjenice da stotine hiljada Mađara rade u Britaniji; London se često naziva drugim po veličini mađarskim gradom, prenosi Reuters.





(FENA)