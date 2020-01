Gasovod "Turski tok" je od ogromnog značaja za budućnost Srbije, za privlačenje investicija i dalji ekonomski i industrijski napredak zemlje, izjavio je danas u Istanbulu srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.

Foto: AA

Vučić je prisustvovao svečanosti povodom puštanja u rad dionice gasovoda Turski tok u Istanbulu.



Spajanjem posljednje cijevi i odvrtanjem ventila, predsjednici Turske i Rusije Redžep Tajip Erdogan i Vladimir Putin, zajedno s predsjednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom Bugarske Bojkom Borisovim, simbolično su i zvanično pustili u rad dionicu gasovoda "Turski tok".



Vučić je poručio da je gasovod "Turski tok" od ogromnog značaja za budućnost Srbije, za privlačenje investicija i dalji ekonomski i industrijski napredak zemlje.



"Puštanje u rad dionice 'Turskog toka' je od ogromnog značaja za energetsku bezbjednost i efikasnost snabdijevanja našeg stanovništva, ali i industrije. Zato sam srećan što sam danas, uz susret s predsjednicima Turske i Ruske Federacije, Erdoganom i Putinom, imao priliku da razgovaram i s Bojkom Borisovim. Mnogo zavisi od toga kada će Bugarska da završi svoj dio", rekao je Vučić.



On je istakao da će taj gasovod omogućiti da Srbija dobija gas po pristojnim cijenama, boljim nego do sada.



"Izgradnja gasovoda dugog 403 kilometra kroz našu zemlju, a kasnije i sekundarnog gasovoda, kako bi gas doveli u Vladičin Han, Ljuboviju, Bajinu Baštu i druga mjesta, od ogromnog je značaja za privlačenje investicija, napredak industrijske proizvodnje", naglasio je Vučić.



On je naveo da je to od ogromnog značaja za bezbjedno i efikasno snabdijevanje, te podvukao da je u savremenom svijetu, osim putne i željezničke, kao i komunikacione, gasna infrastruktura najvažnija. Kako je primjetio, upravo je to razlog zbog kojeg se velike sile "tuku" i postoje veliki pritisci.



Dodao je da bi prema nekim procjenama, srpski i bugarski dio gasovoda mogli da se povežu u maju ili najkasnije u septembru.



"Svejedno je. To je svakako za nas od strateškog, životnog značaja, za dalji napredak Srbije u ekonomskom i industrijskom smislu. Energetsko snabdijevanje je jedno od ključnih pitanja sigurnosti i bezbjednosti naših građana u budućnosti. Ako budemo mogli da obezbijedimo kompletne količine gasa koje mogu da prođu kroz naše cijevi, a to je oko 13 milijardi kubnih metara, da idu kroz tranzit kroz Srbiju, to bi značilo da za 10 do 12 godina možemo da vratimo sav novac koji smo uložili", rekao je Vučić.





(AA)