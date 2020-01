Redatelj Dario Juričan koji se na nedavnim hrvatskim predsjedničkim izborima natjecao pod sloganom "Korupcija svima", u srijedu poslijepodne postavio je šator ispred Zagrebačkog holdinga i rekao kako poziva "hrvatski narod: kriminalce i ostale da dođu preuzeti svoj komad te gradske tvrtke".

"Ja sam mala sitna duša, kriminalac, ovo preko su fini ljudi", izjavio je novinarima Juričan koji je u šator u sklopu akcije "100% ZA HRVATSKU & 366% ZA HOLDING!" pozvao građane na janjetinu.



Za zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, Juričan je rekao da je to "jedna ugledna osoba koja je dovela Zagreb do europskih visina". Obećao je da će po Bandiću imenovati ulice, avenije i parkove koliko god može, prenosi Hina.



Čak će, kazao je, i Bundek preimenovati u "jezero Milana Bandića" jer želi da se zapamti kako je taj čovjek pobjeđivao 20 godina, i koje su sve njegove zasluge.



Juričan je poručio da se Bandić njega ne treba bojati. "Ja sam taj koji će proširiti njegovu slavu, samo što će ispod njegova imena pisati gradonačelnik, rezač etiketa", dodao je.



Novinarima je rekao da su ljudi spontano došli u njegov šator dati mu podršku "jer imamo tradiciju spontanog okupljanja".



Juričan je pozvao Milanovića da dođe u šator i da se druži s narodom, jer, objasnio je, "ako ne dođe, kakav je to predsjednik koji nije iz naroda".



"On je navodno pričao da je veliki borac protiv korupcije pa nek' dođe i nek' nas podrži a isto tako bilo bi u redu da mi da veleposlanstvo koje sam osvojio u Indoneziji i Rumunjskoj, to je minimum koji očekujem od njega", poručio je Juričan.



Na svojoj Facebook stranici "Želim biti Milan Bandić predsjednik RH" redatelj Dario Juričan obavio je program. "Hrvatski narode: kriminalci i oni ostali, dođite preuzet svoj komad Zagrebačkog holdinga koji ste nepošteno i žmuklerski zaradili na izborima za Predsjednika davši mi glas!", napisao je Juričan.



Programom koji traje do četvrtka ujutro, predviđeno je "maštenje ruku janjetinom, potkupljivanje medija, konzultacije u kombiju o tome kako maznut lovu na Adventu kao i zapošljavanje u Knjižnicama, Čistoći i Gradskim grobljima". Juričan kaže da preko noći namjerava čuvati Holding da ga ne otmu, a za četvrtak ujutro doček i blagoslov djelatnika ZGH-a.





