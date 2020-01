Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ponovio je danas da je Podogorica pogriješila što je usvojila Zakon o slobodi vjeroispovijest i izrazio uvjerenje da u Crnoj Gori neće dalje zaoštravati situaciju tako što će oduzimati crkve i manastire Srpskoj pravoslavnoj crkvi, iako to zakon dozvoljava.

"Dalja primena Zakona u smislu oduzimanja crkava i manstira građenih u ko zna kom veku otvara mogućnost daljeg zaoštravanja situacije. Nadam se da to nikome neće pasti na pamet, ali zakon to omogućava i zato je važno da postoji dilalog, a za dijalog je potrebna volja na obe strane", rekao je ministar i izrazio nadu da ona postoji i u Podgorici.



Dačić je dodao da Beograd ostaje pri stavu da je potrebno tražiti najbolje rješenja u interesu svih.



"Ne želimo zaoštaravanje situacije već rešenje problema. Sa druge strane, imamo moralnu i ustavnopravnu obavezu da brinemo o našem narodu u Crnoj Gori, a po poslednjem popisu ih je 29 odsto", rekao je Dačić novinarima odgovarajući na pitanje kakva je pozicija Srbije danas prema Zakonu o slobodi vjeroispovijesti koji je danas stupio na snagu.



Srbija se ne miješa u unutrašnja politička pitanja Crne Gore, rekao je Daić uz napomenu da u unutrašnja pitanja ne spada položaj našeg naroda.



"Zalažemo se za prava, imamo legitimne interese, tražimo da Crna Gora poštuje sve konvencije na evropskom i svetskom nivou. Kao što je legitimno pravo drugih država da govori o nacionalnim zajednicama tako je i naše", rekao je ministar i dodao da akcioni planovi koji se odnose na položaj manjina i nacionalnih zajednica ne mogu da postoje samo za Srbiju, a ne i za druge zemlje.



Srbi su autohtoni narod i sa svojim bratskim crnogorskim narodom želimo mirno da rješavamo sve probleme, naveo je Dačić.



Prema njegovim riječima, Srbija će kao i do sada koristiti sve dostupne mogućnosti, ali sada na bolji način, da pomogne srpskom narodu u Crnoj Gori, da finansira projekte ekonomske prirode, ali i one u kulturi, nauci...



Dačić je to rekao nakon potpisivanja memoranduma sa ambasadorkom Ujedinjenog Kraljevstva Šan Meklaud o zapošljavanju članova porodica koji žive u zajedničkom domaćinstvu sa članovima diplomatskih i konzularnih predstavništava, a odgovarajući na pitanja novinara u vezi s izjavom koju je dao tokom vikenda.



Dačić je, naime, komentarišući događaje u Crnoj Gori izjavio da je "sramota kada neko ko je došao iz Crne Gore ne reaguje kada zemlja iz koje je došao proganja Srbe".





