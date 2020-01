Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da očekuje da se Srbija na "Turski tok" uključi u maju, ali da je najrealnije da se to dogodi u septembru.

Foto: Tanjug

On je rekao da će danas o tome razgovarati sa predsjednikom Bugarske Borisom Borisovim.



Vučić, koji će danas u Istanbulu prisustvovati svečanosti povodom puštanja u rad dionice "Turskog toka", izjavio je da je ovaj gasovod od strateškog i životnog značaja za opstanak i budućnost Srbije i dalji napredak zemlje, prije svega, u ekonomskom smislu.



On je najavio da će sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i predsjednikom Turske Redžepom Taiopom Erdoganom, koji prisustvuju današnjoj ceremoniji u Istanbulu, razgovarati o tome kako jedna svjetska i jedna regionalna sila gledaju na problem na Bliskom istoku, jer je to važno pitanje i za Srbiju, pošto će svaka eskalacija povećati cijene nafte i gasa, prenosi Televizija "Pink"



"To za nas ne bi bilo dobro i o tom ću sa njima razgovarati, da vidim kako oni na to gledaju", rekao je Vučić.





(24sata.info)