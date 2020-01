Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ocijenio je danas kao moralnu obavezu svakog ko je porijeklom iz Crne Gore da ne šuti na "otimanje srpskih svetinja" i dodao da "Srbi i Crnorci jesu braća", ali da "treba preispitati da li se braća tako ponašaju".

Ivica Dačić / 24sata.info

Objašnjavajući na koga je mislio kad je rekao da treba preispitati da li oni koji podržavaju vlast Mile Đukanovića zaslužuju državljanstvo Srbije, Dačić je na Televiziji "Hepi" izjavio da "nije mislio na obične građane i one koji su generacijama u Srbiji", već na one koji "imaju poslovne imperije, klanove i rade za crnogorske agenture", i rekao da ponekad misli da su "Srbi u Srbiji ugrožena kategorija".



"Ne mogu agenture da iz Srbije rade protiv Srbije; ja ne pričam o običnim ljudima koji su ko zna kad došli, i tako misli većina građana" rekao je Dačić i naglasio da on ima "niz saradnika porijeklom iz Crne Gore, ali su to ljudi koji imaju osjećaj zajedništva".



Dačić je one koji su ga kritikovali zbog izjave o Crnogorcima u Srbiji, pitao zašto nisu kritikovali Đukanovića koji je "ugrozio prava 30 odsto stanovnika" i dodao da "neke javne ličnosti potpisuju sve što je protiv Srbije".



Ministar je rekao da su se "svi sami javili, od Čedomira Jovanovića i Nenada Čanka, preko Crnogorske partije koja kaže da podržava svaku vlast u Crnoj Gori".



"Potpisuju apele, kažu da je Republika Srpska genocidna tvorevina, borili su se da se bombarduje Srbija, sad hoće da priznaju Kosovo, za sve optužuju Srbiju, a sad sam ja meta" rekao je Dačić.



"Zoran Lutovac je bio ambasador kad je Crna Gora priznala Kosovo, rekao je da će se povući, pa je ostao do 2013. godine. Dragan Đilas i njegova stranka kaže da ja 'prebrojavam krvna zrnca', a on je otjerao Rome ispod (beogradskog mosta) 'Gazele' što nisu radili ni mnogo šizofreniji ljudi", rekao je Dačić.



Ponovio je da "stručnjaci treba da sagledaju probleme i neobičnosti" novog crnogorskog zakona o vjeroispovijesti i da o tome obavijeste međunarodne institucije, i ponovio da "niko nije ujedinio Srbe u Crnoj Gori kao ova situacija".



Dačić je ponovio da se "Srbija zalaže za mir i za dijalog".



Dačić je u emisiji TV "Hepi" citirao "Zemljopis Kraljevine Crne Gore" iz 1911. godine, u kojem, kako je naveo, piše da "u Crnoj Gori žive čisti Srbi koji govore srpskim jezikom i pravoslavne su vjere".





(BETA)