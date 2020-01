Ministar spoljnih poslova Slovenije Miro Cerar vjeruje da je sa novom Evropskom komisijom proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan sve vjerovatnije.

Miro Cerar / 24sata.info

On je najavio i da će evropske prespektive regiona biti prioritet slovenačkog predsjedavanja u drugoj polovini 2021. godine, prenio je STA.



Govoreći na današnjem događaju posvećenom Zapadnom Balkanu u organizaciji Instituta za strateške studije, Cerar je rekao da regionu treba dati perspektivu budućnosti u EU.



"Ja sam veoma optimističan u pogledu proširenja, iako smo imali gorkih trenutaka prošle godine", rekao je slovenački šef diplomatije.



S obzirom na to da se većina članica EU zalaže za proširenje, on se nada da će se rešenje naći u prvoj polovini godine za Sjevernu Makedoniju i Albaniju.





(24sata.info)