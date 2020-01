Premijer Hrvatske Andrej Plenković u Parizu se danas susreo s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. Plenković je predstavio Macronu program i glavne aspekte hrvatskoga predsjedanja Vijećem Evropske unije.

Foto: HRT

Jedna od glavnih tema bilo je i proširenje, budući da do majskog samita Evropskog vijeća u Zagrebu premijer kani pronaći rješenje za otvaranje pregovora o članstvu Sjeverne Makedonije i Albanije u EU-u, prenosi HRT.



Francuski predsjednik Emannuel Macron zaželio je uspjeh Hrvatskoj tokom predsjedanja Vijećem EU-a te naglasio kako se radi o velikom izazovu.



Kao strateške smjernice djelovanja EU-a u idućem razdoblju naveo je promjenu političke dinamike u pogledu klime vezano za ciljeve Zelenog plana koji je predstavila Evropska komisija, kompromis o višegodišnjem finansijskom okviru, priprema konferencije o budućnosti Evrope i izlazak Velike Britanije iz EU-a 31. januara.



"Znam kakvu važnost pridajete procesu proširenja i želim zajedno s vama postići da sastanak u Zagrebu u maju bude trenutak napretka za EU. Ali zato moramo promijeniti paradigmu u odnosu na našu posljednju raspravu u Vijeću u oktobru. Francuska je predložila novu metodu kako proširenje ne bi bilo samo tehnokratski proces nego pravi progresivni i reverzibilni politički put", kazao je Macron.



"Ja ću u maju doći u Zagreb na samit EU i zemalja Zapadnog Balkana. To će biti prvi put u 20 godina da će jedan francuski predsjednik doći u Hrvatsku. Ali dragi Andrej, mogu vam najaviti i da ću nakon toga i bilaterano posjetiti Hrvatsku. Moći ćemo izgraditi snažnu bilateralnu suradnju između naših zemalja", kazao je Macron.



Hrvatski premijer Andrej Plenković izrazio je nadu da će današnji sastanak poslužiti kao prilika za dodatno unapređenje bilateralnih i trgovinskih odnosa dvije zemlje.



Predstavio je četiri stuba hrvatskog predsjedanja, a posebnu pažnju je posvetio tački “Evropa koja štiti”. U tom je kontekstu naglasio i tenzije na Bliskom istoku između SAD-a i Irana, najavivši da će se to pitanje naći u petak na dnevnom redu sastanka Evropske komisije u Zagrebu.



Plenković je naglasio da će rad na pregovaračkom okviru Unije za dogovor o budućim odnosima EU i Ujedinjene Britanije biti jedan od vodećih izazova hrvatskog predsjedanja, zato što će morati uložiti veliki trud da se izbjegne Brexit bez sporazuma.





(24sata.info)