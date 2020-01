Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će novoizabranom predsjedniku Hrvatske Zoranu Milanoviću, kada budu proglašeni zvanični rezultati izbora, poslati telegram sa sadržajem: "Čestitam vam na izboru za predsjednika Republike Hrvatske", jer tako rade pristojni ljudi.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

Vučić je novinarima, poslije susreta sa srpskom djecom iz Hrvatske, rekao da je, povodom raznih uvreda koje su dolazile iz te države tokom izborne kampanje na njegov i račun Srbije, rekao da je sebe natjerao da ćuti i ni riječ da im ne kaže, i da reaguje samo još većim radom.



Uvrede od toga da je Srbija šaka jada, da sam ja ratni kabadahija, da je Srbija slaba za Hrvatsku, istakao je on i dodao da Hrvatskoj želi svako dobro, ali da isto tako želi i Srbiji da uvijek ima dvostruko veći privredni rast od te države.



Đukanović ima otvoren poziv da posjeti Srbiju



Odgovarajući na pitanje o događanjima u Crnoj Gori, Vučić je rekao da se nije čuo sa predsjednikom te države Milom Đukanovićem, ali da je spreman da sa njim razgovara o svemu.



"Kad god Đukanović bude želeo da razgovara, ja sam za razgovore spreman. On uvek ima otvoren poziv da poseti Srbiju", naglasio je Vučić.



On je konstatovao da je u crnogorskim državnim medijima organizovan napad na Srbiju i njene zvaničnike, zbog protivljenja zakonu o vjerskim slobodama, ali da bi volio da neko razumije koliko je nezadovoljstvo srpskog naroda u Crnoj Gori.



"Ukazivaćemo na muke i probleme sa kojima se naš narod u Crnoj Gori suočava. I to nećemo kriti, ni od međunarodne zajednice", poručio je on.





(FoNet)