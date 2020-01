Pobjednički govor Zorana Milanovića bio je popraćen pjesmama Svadbasa, Florence and the Machine i Vice Vukova, dok su glazbenu kulisa govora Kolinde Grabar-Kitarović činili Doris Dragović i Marko Perković Thompson.

Foto: Hina - 24sata.info

Novoizabrani hrvatski predsjednik Zoran Milanović na pozornicu u Tvornici kulture došao je praćen taktovima pjesme "Treblebass" hrvatske grupe Svadbas, isto kao i nakon prvog kruga izbora.

Nakon Milanovićeva govora puštena je pjesma "You Got the Love" engleske grupe Florence and the Machine, umjesto Talking Headsa i njihove pjesme "This Must Be the Place" koja je svirala prije dva tjedna.

Uslijedio je Vice Vukov i "Tvoja zemlja".

Predsjednik SDP-a Hrvatske Davor Bernardić svoje je obraćanje okupljenima u Tvornici završio uz pjesmu "Something Just Like This" engleskog sastava Coldplay, prenosi Hina.

Izborna gubitnica Kolinda Grabar-Kitarović u svom je stožeru u kompleksu City Plaza na pozornicu došla praćena pjesmom "Dajem ti srce" hrvatske pjevačice Doris Dragović, koju je i sama zapjevala.

Po završetku govora puštena je "Lijepa li si" Marka Perkovića Thompsona.

( FENA)