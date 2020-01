Birači odlučuju hoće li u idućih pet godina na čelu države biti Kolinda Grabar-Kitarović ili Zoran Milanović. Pravo glasa ima 3.860.000 hiljada birača u Hrvatskoj i inozemstvu, gotovo 5. 400 više u odnosu na prvi izborni krug.

Ilustracija / 24sata.info

Kao i u prvom krugu, birači će moći glasovati na ukupno 6. 533 biračkih mjesta - u Hrvatskoj ih je 6.409, u inozemstvu, odnosno u 47 država, 124, od čega trećina (44) u Bosni i Hercegovini.



Istočna Australija prva je otvorila birališta za izbore, u subotu u 21 sat po hrvatskom vremenu, posljednji će to učiniti Los Angeles u u 16 sati po našem vremenu, prenosi N1.



Drugi krug sedmih predsjedničkih izbora pratit će rekordnih 24.333 promatrača, 63 više nego u prvom izbornom krugu.



U drugom krugu izlaznost do 16.30 sati iznosila je 43,52 posto.



U prvom krugu izlaznost je do 16.30 sati iznosila 38,82 posto.



(24sata.info)