Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odlučio je da na Badnji dan, ipak, ne ode među Srbe na sjever Crne Gore.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

Tu odluku Vučić je saopštio na vanrednoj pres konferenciji, poslije susreta sa patrijarhom Irinejom, ističući da nije želio da daje alibi crnogorskom režimu da je to napad na nezavisnost i ustavni poredak te zemlje.



Zahvalio je desetinama vjernika, predsednicima opština i predstavnicima srpskih političkih partija, koji su podržali njegov dolazak.



"Mislio sam da je normalna, uobičajena stvar, a onda sam shavtio, po reakcijama iz nekih kabienta u Crnoj Gori da to što bih privatno došao, bez političkih govora, bez ičega, samo da dođem u svoju crkvu... da to nije po volji crnogorskom režimu", rekao je Vučić.



Dodao je i da se zapitao da li je moguće da njegova privatna posjeta jednom hramu može to da izazove.



Vučić je rekao da se sa njegovom odlukom jutros sagalsio i patrijarh SP Irinej.





Vučić: U Crnoj Gori ugroženi interesi srpskog naroda



Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je u dva navrata razgovarao sa patrijarhom srpskim Irinejem o svim važnim pitanjima, a posebno o situaciji u regionu, naročito o svemu što se zbivalo poslije usvajanja Zakona o slobodi vjeroispovijesti u Crnoj Gori, i to ne zato što je bilo ko imao želju da se miješa u stvari druge države, već zato što su direktno pogođeni interesi srpskog naroda.



Rekao je da su o srpskom narodu u Crnoj Gori govorili jer se "ne stidimo više da govorimo o srpskom narodu".



"Ima mnogo onih koji će da govore da to u Crnoj Gori nije samo protiv srpskog naroda i da nema potrebe da se srpski narod izdavaja od drugih, da ne mora u krštenici da piše obavezno da ste srpske nacionalnosti", rekao je Vučić.



"Smatrali smo, i ja kao predsjednik, da je od vitalnog interesa Srbije da, prije svega, čuvamo opstanak našeg naroda u Crnoj Gori i da je veoma važno da na žestoku kampanju asimilacije Srba odgovirmo odgornošću, ozbiljnošću i pristojnošću, kao i posvećenim radom na tome da očuvamo snagu srpskog korupsa u Crnoj Gori, ne ugrožavajući državno pravni status Crne Gore", poručio je Vučić.





