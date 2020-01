S prvim minutama subote u Hrvatskoj je počela dvodnevna izborna šutnja uoči nedjeljnih izbora na kojima će 3.860.000 birača u drugom krugu odlučiti hoće li i u idućih pet godina na čelu države biti predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović (HDZ) ili predsjednik Zoran Milanović (SDP).

Foto: Pixsell

Izborna šutnja traje do nedjelje u 19 sati, odnosno do zatvaranja birališta.



U subotu i nedjelju zabranjena je svaka izborna promidžba, objavljivanje procjena rezultata, kao i prethodnih, neslužbenih rezultata izbora. Zabrana vrijedi i za fotografije, izjave i intervjue dvoje predsjedničkih kandidata.



Državno izborno povjerenstvo (DIP) Hrvatske pozvalo je kandidate, njihove predlagatelje, birače, medije i medijske nakladnike da poštuju šutnju.



"Pozivam sudionike, ali i birače da poštuju institut izborne šutnje, pozivam kandidate da ne iznose svoje programe, da se ne promiču", poručila je potpredsjednica DIP-a Vesna Fabijančić-Križanić.



Može se, kaže, razgovarati je li izborna šutnja sretan institut ili nije, no činjenica je da je zakonom predviđena i da ju treba poštivati, iako za njeno kršenje nisu predviđene kazne kao kod drugih vrsta izbora. "Apeliramo da se svi toga drže", naglasila je potpredsjednica DIP-a.



DIP i pred drugu izbornu nedjelju poziva kandidate i stranke koje su ih predložile, a ukupno ih je 17, da ne postavljaju nove plakate ili letke dvoje kandidata, da građanima ne telefoniraju, ne šalju im SMS-ove ili e-mailove tražeći od njih glas.



Također poziva da se šutnja poštuje i na društvenim mrežama.



Medije i medijske nakladnike poziva da iz programskih sadržaja uklone sve što predstavlja izbornu promidžbu: reklame, linkove, slikovne linkove-oglase (baneri) na portalima koji vode na mrežne stranice kandidata i njihovih predlagatelja, prenosi Hina.



Izbori za hrvatskog predsjednika, odnosno predsjednicu održavaju se u 2. izbornom krugu jer u prvom, održanom 22. prosinca, nitko od 11 kandidata nije dobio potrebnu većinu glasova. Pobijedit će kandidat/kinja koji dobije najveći broj glasova birača koji su glasovali.





(FENA)