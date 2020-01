Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić poručio je da Srbija ne prihvata to da joj se prebacuje odgovornost za krizu u Crnoj Gori.

Ivica Dačić / 24sata.info

"Apsolutno ne prihvatamo optužbe koje dolaze kroz izjave najviših državnih funkcionera i kroz organizovanje raznih peticija onih koji su potpisivali peticije protiv srpskog naroda, a u kojima se odgovornost za krizu u Crnoj Gori prebacuje na zvanični Beograd i Srbiju", istakao je Dačić.



On je naveo da je ambasador Srbije u Crnoj Gori Vladimir Božović pozvan u Ministarstvo inostranih poslova Crne Gore da mu bude uručena protestna nota povodom pokušaja paljenja zastave Crne Gore u Beogradu, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije.



"Imajući u vidu celokupnu situaciju, i da je to pokušaj da se nađe alibi za krizu u Crnoj Gori, naš ambasador nije primio notu Ministarstva spoljnih poslova Crne Gore", naveo je Dačić.



Dačić je dodao da je danas pozvan otpravnik poslova Ambasade Crne Gore na razgovor u Ministarstvo spoljnih poslova Srbije.



"Mi još jednom izražavamo protivljenje donošenju Zakona o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori, jer je usmeren protiv prava i sloboda srpskog naroda, i Srpske pravoslavne crkve /SPC/ u Crnoj Gori. Imamo legitimno pravo i obavezu da govorimo o Srbima u Crnoj Gori, u interesu njihovih prava i sloboda, jer ih u Crnoj Gori ima 29 odsto", naglasio je Dačić.



On je podsjetio da je Zakon o slobodi vjeroispovijesti u Crnoj Gori donesen uz protivljenje srpskog naroda i SPC i ocijenio da može da dovede do toga da budu ugrožene srpske svetinje, odnosne svetinje pravoslavnog naroda u Crnoj Gori.



Dačić je napomenuo da je državno rukovodstvo u Srbiji, u želji da se sačuva mir i da se dijalogom rješavaju svi problemi, od prvog dana dalo takvu izjavu i istakao da stoga ne razumije ovakve stavove i napade na zvanični Beograd.



"Čime je to zvanični Beograd uzrokovao krizu u Crnoj Gori? Jesmo li mi doneli taj zakon? Jesmo li mi govorili o pravima Crnogoraca u Srbiji? Govore da je ugrožena nezavisnost Crne Gore, od koga je ugrožena i ko je i kad spomenuo to Crna Gora ne treba da bude nezavisna", upitao je Dačić.



Šef srpske dipomatije naglasio je da nije u interesu da se stalno zaoštravaju i traže vještačke teme koje nisu aktuelne.



"Dosta je više sa tim da Srbija narušava nečiju nezavisnost - niko iz Beograda nije došao i napravio problem, on je nastao u Podgorici donošenjem Zakona o slobodi veroispovesti. Mi ne zaoštravamo situaciju, mi je smirujemo. Nas napadaju što nismo oštriji", izjavio je Dačić.



Prema njegovim riječima, svi međunarodni faktori ukazuju na to da probleme treba rješavati dijalogom, a Srbija ne želi zaoštravanje odnosa.



"Nismo za dalje zaoštravanje situacije, naprotiv, već da se dijalogom rešavaju takva pitanja. Uostalom, mi smo najbliži sa Crnom Gorom i nemojmo sad veštački da pravimo sukobe i da iz toga izvlačimo političke probleme. Mir u Crnoj Gori je najvažniji ali mora da bude rezultat dijaloga", rekao je Dačić.



Ranije danas crnogorsko Ministarstvo inostranih poslova u Podgorici pozvalo je na razgovor ambasadora Srbije Vladimira Božovića, zbog sinoćnjeg pokušaja navijača da zapale crnogorsku zastavu ispred zgrade Ambasade u Beogradu, na protestu protiv Zakona o slobodi vjeroispovijesti.





(24sata.info)