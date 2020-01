Ambasador Srbije u Crnoj Gori Vladimir Božović, u skladu sa instrukcijom Ministarstva vanjskih poslova Srbije, odbio je da primi protestnu notu Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore, saopćeno je iz crnogorskog ministarstva.

Foto: RTCG

Božović je danas pozvan na razgovor u MVP zbog dešavanja ispred prostorija Ambasade Crne Gore u Beogradu i pokušaja paljenja crnogorske zastave.



Iz MVP-a je saopšteno da je generalni sekretar Miodrag Kankaraš uložio protest, najoštrije osuđujući višestruke pokušaje paljenja crnogorske zastave i nasrtaja na prostorije Ambasade, pri čemu je izostalo reagovanje zvaničnika Srbije.



"Pojedinim istupima javnih ličnosti u prethodnom periodu dovodi se u opasnost bezbjednost naših diplomata", naglasio je Kankaraš.



On očekuje da će zvanični Beograd odmah reagovati u skladu sa Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima s ciljem obezbjeđenja nepovredivosti prostorija Ambasade Crne Gore u Srbiji, kao i državnog znamenja Crne Gore.



Kankaraš je naveo i da su "nekontrolisani protesti ispred prostorija Ambasade Crne Gore u Beogradu, necivilizacijsko ponašanje učesnika" i pokušaj paljenja državne zastave Crne Gore, u suprotnosti sa načelima dobrosusjedskih odnosa dvije prijateljske države, kao i međunarodnog prava.



Božović je osudio taj čin kao neprimjeren, navodeći da to ni u kom slučaju ne odražava zvaničan stav ni države Srbije, niti njenih građana.



"Srbija osuđuje gađanje i pokušaj spaljivanja crnogorske zastave, što će danas zvanično saopštiti i Ministarstvo vanjskih poslova", rekao je Božović.



On je, kako se navodi, prenio žaljenje ministra vanjskih poslova Srbije Ivice Dačića zbog navedenog akta.



Božović je istakao da se u komunikaciji sa ministrom unutrašnjih poslova Srbije Nebojšom Stefanovićem poduzimaju sve mjere s ciljem zaštite prostorija i osoblja Ambasade Crne Gore.



On je, izrazivši poštovanje prema Crnoj Gori kao susjedu, nezavisnoj i samostalnoj državi, naglasio da Srbija ne želi da se miješa u unutrašnja pitanja Crne Gore.





(24sata.info)