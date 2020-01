Ko osvoji nešto malo više od 1,050.000 glasova birača u drugom krugu izbora u Hrvatskoj, postat će predsjednik Republike 5. januara računica je kojom barataju oba stožera predsjedničkih kandidata Zorana Milanovića i Kolinde Grabar-Kitarović, piše u petak Jutarnji list.

Do izbora su ostala još samo dva dana, preostalo je još jedino sučeljavanje, a ono što sada mogu raditi kandidati i stranački dužnosnici jest pozvati birače na glasanje i mobilizirati sve svoje članstvo i simpatizere da u što većem broju izađu na izbore, navodi dnevnik.



HDZ je, tako, kako doznaje Jutarnji, na Staru godinu poslao svim predsjednicima stranačkih organizacija i voditeljima stožera na terenu naputke i projekcije za drugi krug izbora u kojima detaljno navode koliki je broj glasova potrebno osvojiti po županijama, a i u SDP-u traje opća mobilizacija.



Zanimljivo je da oba stožera imaju istu računicu od nešto više od 1,050.000 glasova koji su potrebni za pobjedu (bez dijaspore).



HDZ-ov naputak, do kojeg je dnevnik došao, stranačkim dužnosnicima poslao je glavni sekretar Gordan Jandroković. Projekcija o broju potrebnih glasova izrađena je na osnovi analize prvog kruga ovih izbora, ali i na osnovi rezultata predsjedničkih izbora prije pet godina na kojima je Grabar-Kitarović pobijedila Ivu Josipovića, prenosi Hina.



U HDZ-u su očito shvatili kako je jedina šansa da njihova kandidatkinja pobijedi na izborima da pokušaju motivirati Škorine birače da sada izađu i glas daju birače da sada izađu i glas daju njoj jer je to jedini bazen iz kojega mogu crpiti glasove.



Jutarnji navodi kako u HDZ-u procjenjuju da bi u nedjelju moglo glasati oko 2,100.000 birača u Hrvatskoj, no u SDP-u, kažu sugovornici, nisu baš u to uvjereni.



Jedan od SDP-ovaca progonozira da bi izlaznost mogla biti na razini prvog kruga (51 posto) , dok se drugi nada da bi mogla biti između 53 i 55 posto, maksimalno, ali i on kaže da vjerovatno neće biti znatno veća nego u prvom krugu, donosi Jutarnji list.



