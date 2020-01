Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 3. januara da će u narednih 24 ili 36 sati biti odlučeno da li će 6. januara ići u Crnu Goru.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

"Da li ću ići ili ne donećemo konačnu odluku u narednih 24 sata ili 36 sati. To je moja želja i namera da budem sa našim narodom kada im je teško", rekao je Vučić za televiziju Pink.



On je kazao da je predsednik Srbije ne da bi išao po stadionima i salama da se raduje uspesima u sportu i da se kiti tuđim perjem, već da je predsednik da bi rešavao i teške probleme i bio sa narodom kada je teško.



"Badnji dan i Božić su najradosniji pravoslavni praznici i vreme za praštanje i mirenje i vreme u kojem moramo kao narod da pokažemo jedinstvo nikoga ne vredjajući ni provocirajući", rekao je Vučić.



Naveo je da ne planira da drži govore i da jedine reči koje može da izgovori jesu da mu je drago što je sa srpskim narodom.



"Mislim da nema razlike između mog oca koji iz Čipuljića ili majke koja je iz Bečeja ili mene koji sam rođen u Beogradu i Srba iz Pljevalja, Herceg Novog, Trebinja ili Banjaluke i Knina. Suština je da mi razumemo da žvimo u različitim državama i da poštujemo te države, ali da pripadamo istom rodu i da pokažemo slogu i jedinstvo", istakao je Vučić.



On je naveo da je Božić dočekivao i u Gračanici, ali i u zagrebačkoj Sabornoj crkvi i da želi i da pruži podršku i srpskom narodu u Crnoj Gori.



'Gađanje zastave Crne Gore nije za ponos'



Vučić je pojasnio da niko ne pokušava da ugrozi nezavisnost Crne Gore, već da Crna Gora ugrožava srpske svetinje.



"Niko vama ne ugrožava nezavisnost samo nemojte da uzimate srpske svetinje. Mi da ratujemo nećemo, ni da se sukobljavamo sa vama i nemojte da lažete svoj narod da vam je ugrožena nezavisnost. Vi ste ugrozili svetinje koje nisu vaše i koje pripadaju narodu i srpskoj crkvi", rekao je Vučić za televiziju Pink povodom navoda premijera Crne Gore Duška Markovića da je Crna Gora pred izazovom da sačuva nezavisnost.



Vučić je istakao da Srbija želi najbolje moguće odnose sa "bratskom" Crnom Gorom.



On je povodom protesta navijača Crvene zvezde ispred ambasade Crne Gore u Beogradu rekao da niko nije pokušao ni da uđe u ambasadu i da crnogorski zvaničnici znaju koliko je snaga bilo spremno da sačuva ambasadu i osoblje.



Vučić je rekao da nije za ponos to što je pirotehničkim sredstvima gađana zastava Crne Gore ali da ambasada nije bila ugrožena niti je bilo ko pokušao da uđe u nju, prenosi RSE.



Povodom dešavanja ispred ambasade crnogorski premijer je na tviteru napisao da se u Beogradu desio "još jedan necivilizacijski atak na Ambasadu CG i CG zastavu".



"Zaprepašćujući je odnos vlasti Srbije. CG je još jednom pred izazovom odbrane nezavisnosti i slobode. Sačuvaćemo našu Crnu Goru uprkos mržnji kojom je zasuta od istih aktera unutar i van njenih granica!", naveo je Marković.



Širom Crne Gore hiljade vernika Srpske pravoslavne crkve (SPC) i drugih građana protestuje danima zbog usvajanja Zakona o slobodi veroispovesti kojim se, kako tvrde, ugrožavaju prava SPC i Srba.



(RSE)