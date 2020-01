Zoran Milanović je nakon izlaska sa sučeljavanja spomenuo firmu koja je propala a u kojoj je u Nadzornom odboru sjedila i Kolinda nakon čega ga je verbalno napao njen savjetnik Tomislav Madžar.

Izvadili ste tešku artiljeriju o Leonu Suliću, započeli su novinari

"Nisam to ja izvadio, izvadio je trgovački sud, nekoliko dana se o tome piše... Ta firma je devastirana", započeo je Milanović objašnjavati.

"Sram vas može biti", čulo se odnekud. Bio je to glas Tomislava Madžara, Kolindinog savjetnika.

"To je moja građanska dužnost", rekao je Milanović i krenuo prema izlazu....

"Sram vas može biti", i dalje je govorio Madžar.

Na snimci se čuje kako netko govori "Makni se, makni se, ej...".

Milanović pita u jednom trenu tko je to. "Je li to osiguranje?", pitao je Milanović. Njegov savjetnik Jelić odgovara mu. "Ne, ne, to je savjetnik predsjednice".

"Sram vas može biti zbog vašeg govora", nastavio je Madžar.

"Ima i dalje nestabilnih", bila je prva reakcija Zorana Milanovića na Madžarovo ponašanje.

Dok je Milanović odlazio, Madžar je vikao neka objasni zašto je bio na minimalcu te da je to njegovo gospodarstvo... Ponavljao je i "Sram vas bilo".

"Ja čovjeka uopće ne poznajem", rekao je Milanović.

