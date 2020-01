Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić izjavio je u četvrtak u ustanovi URIHO da je siguran kako će HDZ-ova kandidatkinja za predsjednicu Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović pobijediti na izborima, izrazivši žaljenje što nije došla na taj događaj, iako je bila najavljena.

Milan Bandić / 24sata.info

Bandić je to kazao prilikom obilaska Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom - URIHO. Tamo je trebala biti i Grabar-Kitarović te održati prigodno obraćanje, no unatoč najavi, nije došla na događaj.



"Očito je imala neki problem ili posao koji je trebala napraviti. Žao mi je što nije došla, ali doći će u Novi Jekovec gdje ima predizborni skup", komentirao je Bandić.



Na pitanje kako će kao gradonačelnik motivirati birače s područja Novog Jelkovca i Sesveta da podrže Grabar-Kitarović koja je tamo izgubila, Bandić je kazao da ona u prvom krugu "nije izgubila na tim mjestima, već da joj je Škoro uzeo pola glasova", prenosi Hina.



Ustvrdio je da zbroj glasova Miroslava Škore i Grabar-Kitarović bio više od 50 posto te pozvao birače da u nedjelju izađu na izbore.



"Njihovo je demokratsko pravo da odluče tko će voditi Hrvatsku narednih pet godina. Ja sam siguran da će to biti Kolinda Grabar-Kitarović", poručio je.



(24sata.info)