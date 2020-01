Kontroverzni kantautor Marko Perković Thompson danas je na Facebooku dao podršku Kolindi Grabar-Kitarović u drugom krugu predsjedničkih izbora u Hrvatskoj i prozvao kuma Miroslava Škoru.

- Dragi prijatelji, pozivam vas da iziđete na izbore, jer neizlaskom na izbore ostavljate veću mogućnost komunistima da pobijede.



Također vas pozivam da ne nasjednete na nagovaranja onih koji vas pozivaju da poništite svoj glasački listić. Na to vas mogu nagovarati samo oni kojima je ego i privatni interes važniji od interesa Hrvatske, jer svaki nevažeći listić daje veliku šansu komunistima da ponovno dođu na Pantovčak.



Izađimo na izbore i tako zajedno zaustavimo komuniste u njihovom pohodu na Pantovčak koji bi im poslužio kao startna pozicija za nastavak kriminalizacije Domovinskog rata i svih vrijednosti do kojih mi držimo - napisao je Thompson.



Thompson je ovom objavom poslao i jasnu poruku svom kumu Miroslavu Škori, s kojim je na početku stoljeća zajedno nastupao, no posljednjih godina je javna tajna da su njihovi odnosi narušeni.





