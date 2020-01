Na skijanje ide 70.000 glasača, a samo ih je 5095 izvadilo potvrde za glasovanje u inozemstvu, pišu u četvrtak hrvatski mediji i navode kako je riječ o brojci koja bi mogla biti presudna u drugom krugu hrvatskih predsjedničkih izbora.

Kako god protekao drugi krug predsjedničkih izbora, sigurno je da će baza potencijalnih glasova 5. siječnja biti manja za najmanje 65 tisuća građana koliko će ih, prema procjenama iz turističke industrije, izbore dočekati, odnosno neaktivno ispratiti u nekima od poznatih europskih skijališta.



To je brojka do koje je Jutarnji došao uz pomoć turističkih agencija i putničkih udruga, koje su, na temelju informacija o prodaji aranžmana i iskustava iz dosadašnjih skijaških sezona, izračunale koliko bi potencijalnih glasova moglo propasti zbog apstinencije onog dijela glasača koji će biti na odmoru izvan domovine.



U prvom skijaškom tjednu na skijanje bi moglo otići oko 110 tisuća građana; baza je to od 70 do 80 tisuća osoba s pravom glasa s obzirom na to da trećina otpada na djecu i maloljetnike koji nemaju pravo glasa. Može se očekivati da će neznatan broj "skijaša" u nedjelju svejedno pristupiti izborima: prema podacima Ministarstva uprave i Državnog izbornog povjerenstva, do zakonom propisanog roka za glasanje u inozemstvu uz pomoć potvrde prijavilo se 5095 birača koji će u to vrijeme boraviti izvan Hrvatske.



Najgrubljom računicom, oduzimanjem ovih 5 tisuća glasača s potvrdama za glasanje u inozemstvu od procijenjenih 70 tisuća "skijaša", došlo bi se tako do približno 65.000 otpalih glasova zbog godišnjih odmora, prenosi Hina.





