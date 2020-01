HDZ posljednjih nekoliko dana emituje snimke poznatih ljudi koji podržavaju Grabar Kitarović, a u srijedu su objavili snimak u kome je podržava Julienne Bušić.

Foto: 24sata.info

Ona je u SAD svojevremeno učestvovala u otmici putničkog aviona sa suprugom Zvonkom Bušićem.



"Julienne Bušić: Broj 2 - kao pobjeda! Victoria – ZA Kolindu!", stoji u opisu snimka.



Na snimku Julienne Bušić drži podignuta dva prsta.



"Dajem dva prsta za Kolindu", govori Bušić, a onda nešto slično tome ponovi i na engleskom.







Podsjećanja radi, Zvonko Bušić bio je hrvatski nacionalista koji je 1976. u Americi oteo putnički avion i postavio eksplozivnu napravu koja je ubila njujorškog policajca Briana Murrayja.



Julienne je u SAD učestvovala u otmici putničkog aviona sa suprugom i trojicom muškaraca.



Avion je iz New Yorka letio je za Chicago, a otmičari su posadi i putnicima prijetili bombom. Avion nije sletio u Chicago, nego je pod prijetnjama let nastavio do Londona, iznad kojeg su bacali letke tražeći nezavisnost Hrvatske od Jugoslavije.



Otmičari su se predali, a iako se eksploziv kojim su prijetili na letu pokazao lažnim, odnosno iako se samo radilo o ekspres loncu, njihova otmica rezultirala je jednom žrtvom.



Naime, njujorški policajac Murray, član pirotehničarske ekipe, poginuo je, a još trojica njegovih kolega su ranjena dok su pokušavali da deaktiviraju eksploziv koji su ostavili u ormariću na stanici u New Yorku.



Zvonko Bušić i Julienne su osuđeni na doživotni zatvor s mogućnošću pomilovanja nakon 10 godina odslužene kazne.



Julienne je pomilovana 1989. godine, a njen suprug je u Hrvatskoj 2013. počinio samoubistvo.





