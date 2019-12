Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je u utorak, komentirajući izjave u RTL duelu predsjedničkih kandidata Zorana Milanovića i Kolinde Grabar-Kitarović u kojima je spomenut, da će "odgovoriti na uvrede" kad u Hrvatskoj prođu predsjednički izbori.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

Nakon razgovora s patrijarhom srpskim Irinejom o situaciji u Crnoj Gori, Vučić je na pitanje novinara kako komentira "teške riječi" na njegov račun, koje su se sinoć čule u sučeljavanju Milanović - Grabar-Kitarović, rekao da ne želi odgovarati, pa makar to bile i osobne uvrede.



"Čekat ću da završe izbori, pa ću onda komentirati", kazao je Vučić dodavši da nije bio "naročito fasciniran" debatom dvoje hrvatskih predsjedničkih kandidata i zahvalivši Milanoviću i Grabar-Kitarović na "dodatnoj potpori" koju mu pružaju.



To što ne želi odgovarati na njihove ocjene izrečene tijekom televizijskog sučeljavanja, pa "makar i na teške i osobne uvrede", i što se ne želi miješati "u njihove stvari", Vučić je ilustrirao tvrdnjom kako je "Srbija danas zrelija, odgovornija i ozbiljnija".



"A, oni valjda misle da imaju prava odlučivati tko je u Srbiji dobar predsjednik, a tko nije. Hvala im na dodatnoj podršci, koju mi pružaju unutar srpskog naroda, gdje god da živi", istaknuo je Vučić, prenosi Hina.



Milanović je u debati s Grabar-Kitarović rekao kako ne bi blokirao put Srbije u EU, „osim ako nam ne daju toliko razloga da nemamo drugog zbora”.



"Ne želim to koristiti kao monetu za uništavanje jedne države koja ima nesreću da je trenutno vodi jedan ratni kabadahija", rekao je Milanović.



Grabar-Kitarović, pak, Vučića ne bi ponovno zvala u Hrvatsku dok se ne riješi pitanje nestalih osoba u Domovinskom ratu.





(FENA)