SDP-ov predsjednički kandidat Zoran Milanović tijekom RTL-ovog sučeljavanja poručio je da se kandidira za tu dužnost jer Hrvatsku "želi spasiti" od HDZ-a i njegove kandidatkinje Kolinde Grabar-Kitarović koja je njemu spočitnula da inzistira na podjelama, dok se ona zalaže, za zajedništvo.

Tijekom sučeljavanja Grabar-Kitarović je Milanovića pitala zašto se želi kandidirati za predsjedničku funkciju budući da je bio, kako je navela, loš premijer koji nije napravio ništa nego zemlju uveo u još dublju krizu. Spočitnula mu je i da želi postati predsjednikom, a ranije je govorio da je ta dužnost potpuno nepotrebna te da predsjednika treba birati u Saboru.

Podsjetivši da je u prvom krugu predsjedničkih izbora dobio trećinu glasova birača, Milanović joj je odgovorio da "zapomaže" oko njegove kandidature, prenosi Hina.

"Pobijedite me u drugom krugu i stvar riješena. Vi ovdje zapomažete zašto se ja kandidiram - pa zato da Hrvatsku spasim od vas i vašeg kartela, od HDZ-a pobogu. I to jest tema i bit će tema do kraja, sudnjeg dana u političkom smislu riječi. Jer ta stranka zlostavlja Hrvatsku i sada to radi. I ova Vlada to radi", ustvrdio je Milanović.

Na primjedbe HDZ-ove kandidatkinje o neuspješnosti njegove Vlade odgovorio je da je proračunski deficit kad je postao premijer bio 25 milijardi kuna, da se država zaduživala po kamati od 7 posto, a na kraju mandata s 3 posto. "Ostavili smo proračunski suficit i peti konzekutivni kvartal rasta. Gospođo Kitarović hoćete brojke ili slova? Dakle, to su neumoljive brojke", odgovorio je.

Grabar-Kitarović uzvratila mu je da cijelo vrijeme govori o stranačkim podjelama i dijeli ljude na članove jedne ili druge stranke.

Ako pobijedi na izborima Milanović na inauguraciju ne bi pozvao srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, ali je i dodao da sa Srbijom treba surađivati prvenstveno zbog gospodarskih veza hrvatskih tvrtki, a Grabar-Kitarović rekla je da Vučića ne bi ponovno zvala u Hrvatsku dok se ne riješi pitanje nestalih osoba u Domovinskom ratu.

Milanović ne bi blokirao put Srbije u EU, "osim ako nam ne daju toliko razloga da nemamo drugog zbora".

"Ne želim to koristiti kao monetu za uništavanje jedne države koja ima nesreću da je trenutno vodi jedan ratni kabadahija. Da, čovjek koji je u Glini govorio najgore stvari. Koje su 1995. godine tisuće naših Srba koštale sudbine, života, imovine, sreće, ljubavi, svega - taj čovjek je sada izabran u ime beogradske čaršije... da je vodi", dodao je.

Grabar-Kitarović rekla je da Srbija treba ispuniti kriterije za članstvo kao što su ih ispunile i sve druge države uključujući i Hrvatsku. "Na tome ćemo inzistirati. U konačnici zbog toga je i donesena strategija za pristupanje u članstvo država tzv. zapadnog Balkana u kojoj se izričito kaže da prije nego što stupe u članstvo te države moraju ispuniti otvorena bilateralna pitanja. Među njima su pitanje granica, nestalih, univerzalne odnosno regionalne jurisdikcije", nabrajala je.

Vezano uz BiH, Grabar-Kitarović je rekla da je član Predsjedništva BiH Željko Komšić legalno, ali nelegitimno izabran član Predsjedništva BiH, te da bi trebao biti "ne samo etnički nego i politički predstavnik svih Hrvata", a ponovila je i da se zalaže za ulazak BiH u EU.

Ocijenila je da "Europa i ostatak svijeta duboku podcjenjuju stanje u toj državi". "Njoj treba pristupiti na poseban način, naravno pod uvjetom poštivanja svih načela, ne samo Dayonskog ugovora, nego i prethodnih ustava BiH koji predviđaju ne samo jednakopravnost državljana, već i jednakopravnost svih naroda. Nastavit ću se boriti za pravo hrvatskog naroda, bez obzira što je najmanji, da bude jednakopravan u svemu s ostala dva naroda i svim državljanima BiH", rekla je Grabar-Kitarović.

Milanović je rekao da bi predstavnike hrvatskog naroda u BiH trebali birati oni koji se etnički deklariraju kao Hrvati. "To je krajnje jednostavno i tko ima nešto protiv toga taj ne razumije kakva je BiH država", dodao je.

