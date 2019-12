Poslanik Demokratskog fronta (DF) Andrija Mandić pozvao je pristalice tog političkog saveza da brane Srpsku pravoslavnu crkvu (SPC) u hramovima i na ulicama.

Andrija Mandić / 24sata.info

On je pozvao građane da nastave da, kako je kazao, brane najveće vrijednosti i svetinje svuda u Crnoj Gori.



"Demokratski front nikoga ne poziva da napravi zlo. Mi smo pozvali sve pristalice da, u skladu s blagoslovom našeg patrijarha Irineja, na svakom mjestu, i u hramovima i van hramova, brane svetu Srpsku pravoslavnu crkvu", kazao je Mandić na konferenciji za novinare.



On je rekao da su pristalice DF-a prisutne na protestima u Crnoj Gori, ali da je tamo mnogo više ljudi nego što je glasača tog političkog saveza. Mandić tvrdi da DF nema nikakve veze s organizacijom protesta van Crne Gore, koji se održavaju zbog usvajanja Zakona o slobodi vjeroispovijesti u crnogorskom parlamentu.



"Mi možemo našim pozivima da utičemo na ljude koji su u DF-u i mi ih ohrabrujemo da pruže otpor na svakom mjestu", tvrdi Mandić.



On je istakao da protesti u Crnoj Gori postaju sve intenzivniji, a pritisak na vlast jači.



Mandić je zahvalio građanima, sveštenstvu i svima sa kojima su, kako je kazao, prethodnih dana zajednički radili da odbrane Crnu Goru od zla koje je snašlo. Podsjetio je i da Demokratski front tražio od poslanika vlasti da se u kasnim noćnim satima ne usvaja zakon i da se nađe rješenje.



"Dobro je što poslanici koju su glasali za zakon više nijesu članovi te crkve i što je Crkva donijela odluku da njih i sve njihove udalji odatle gdje su bili njihovi preci, a ko je god ratovao s Bogom, taj nije dobro prošao“, rekao je Mandić.



Poslanik Demokratskog fronta Predrag Bulatović pozvao je predsjednika države Mila Đukanovića da povuče zakon koji je potpisao.



"Crna Gora ulazi u novu fazu nestabilnosti i biće direktno odgovorni za sve posljedice. Crkva je pozvala vjernike da se svakodnevno i u kontinuitetu, ne samo do Božića, nego dokle god bude trebalo, okupljaju i pruže otpor", kazao je on.



Bulatović je istakao da Đukanović ne treba da se, kako je kazao, vadi na procedure jer u Crnoj Gori više nema zakona i procedura.



"Institucije su urušene i omalovažene, kao što je danas Odbor za odbranu i bezbjednost potpuno omalovažen", rekao je Bulatović.





(AA)