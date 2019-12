Predsjednik Odbora Skupštine Srbije za dijasporu i Srbe u regionu Miodrag Linta rekao je da je misa Anti Paveliću u Zagrebu, povodom 60 godina od njegove smrti, jedan u nizu primjera da Hrvatska nije utemeljena na antifašizmu kako to deklarativno piše u Ustavu, već da je njen temelj ustaštvo.

Miodrag Linta / 24sata.info

Linta je ocijenio da je ovaj događaj jedan u nizu dokaza kako se Rimokatolička crkva nikada nije ogradila od stravičnih ustaških zločina i nikada nije osudila počinjeni genocid nad srpskim narodom u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj.



"Hrvatska je pronacistička i šovinstička država jer se hrvatski narod nije suočio sa svojom genocidnom i zločinačkom prošlošću, što potvrđuju brojna istraživanja", naveo je Linta u pisanoj izjavi.



On ističe da je posebno porazno istraživanje zagrebačkog Instituta društvenih nauka iz 2015. godine prema kojem čak 71 odsto učenika završih srednjih škola u Hrvatskoj smatra da NDH nije bila nacistička i genocidna tvorevina, već prava hrvatska država.



S druge strane, kaže Linta, navedeni podaci ne predstavljaju posebno iznenađenje, jer sve značajne institucije u Hrvatskoj, kao što su Rimokatolička crkva, političke stranke desne orjentacije, Hrvatski sabor, Vlada, predsjednik Kolinda Grabar-Kitarović, Hrvatska radio-televizija, Fudbalski savez, niz udruženja hrvatskih veterana i mnogi drugi rade na ostvarenju jednog od strateških ciljeva - rehabilitaciji genocidne NDH i ustaša.



Linta ističe da je glavni razlog ovakvog stanja u Hrvatskoj činjenica da je komunistički režim poslije Drugog svjetskog rata onemogućio, u ime lažnog bratstva i jedinstva, da hrvatski narod prođe proces denacifikacije kroz kojih je prošao njemački narod.



On navodi da je vrh Komunističke partije dozvolio da u partizanske jedinice tokom 1944. i 1945. godine pređe veliki broj ustaša i domobrana koji su kasnije zauzeli visoke funkcije u komunističkom režimu.



"Nažalost, procesu rehabilitacije NDH i ustaštva u Hrvatskoj u velikoj mjeri pomaže i ćutnja EU i zapadnih sila iz svojih interesa", dodaje Linta.



On ukazuje da je Hrvatska lojalni član EU i NATO pakta i da poslušno ispunjava sve naloge svojih mentora, jer je uvela sankcije Rusuji, priznala lažnu državu Kosovo, prihvatila lažnu optužbu o nepostojećem genocidu u Srebrenici i drugo.



(SRNA)