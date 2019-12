Postoji velika mogućnost da su Ninoslav Jovanović, poznat pod nadimkom Malčanski berberin i Monika Karimanović (12) u nekom skrovištu i posmatraju potragu putem televizije i interneta.

Policija sve više vjeruje u to da Ninoslav Jovanović "igra igru s policijom" i sjedi u nekom svom "šteku" sa malom Monikom i prati dešavanja iz potrage.



Kako Novosti nezvanično saznaju, pripadnici Žandarmerije ne isključuju mogućnost da on možda sjedi u nekom stanu i u Nišu i da je do detalja isplanirao kako će policiju zavarati tragovima.



U ponedjeljak kada je pronađen Monikin ranac u zemunici, viđene su plastične kese iz marketa i suhomesnati proizvodi koji su bili unutra. Na svakom sljedećem mjestu gdje je bio s Monikom, Berberin je ostavljao tragove kao one iz zemunice. Policija je tako shvatila da je on dugo planirao Monikinu otmicu i sve više se vjeruje da otmičar i djevojčica uopšte nisu u selima koji su pod opsadom policije.



U prilog tome govori da je na terenu preko 600 najbolje obučenih policajaca, žandarmerija, lovci, mještani knjaževačkih sela, helikopteri, termovizijske kamere i da poslije osam dana intezivne potrage Monika i Malčanski berberin još nisu pronađeni.



Vrlo je čudno da se on sve vrijeme kreće sa djevojčicom, ostavlja tragove, a niko ga ne vidi.



Inače, policija je otvorila i mogućnost da su otmičar i Monika sakriveni u nekoj pećini. Međutim danas su pretražili svaku jamu, ali nisu pronađeni nikakvi tragovi.



U petak je Malčanski berberin ugasio svoj Facebook profil, što ne bi mogao da uradi ako nema pristup internetu.



