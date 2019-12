Zadovoljna sam što je tokom odlazeće godine regionalna saradnja ostvarila rezultate, čak i pod velikim pritiskom - izjavila je generalna sekretarka Vijeća za regionalnu saradnju (RCC) Majlinde Bregu u osvrtu na aktivnosti ove organizacije u 2019. i najavom budućih planova.

Foto: 24sata.info

Navodi da je prije godinu dana započela svoj mandat uzdržanim optimizmom, znajući da će to biti "pravi izazov u vrtlogu ekonomskih, društvenih i političkih zbivanja, ali čvrsto vjerujući da izvan geografskih granica i razlika leži zajednički interes".



Na kraju godine, kazala je, njena osjećanja su pomiješana.



Svih šest ekonomija zapadnog Balkana, ističe, potpisalo je novi sporazum o snižavanju cijena rominga i tako utrlo put ukidanju rominga u regionu 2021. godine.



Također, u centar pažnje je stavljen izuzetan potencijal žena u našem regionu.



-Količina ljubavi i brige koje one ulažu u borbu s poteškoćama osnažuje sve nas i kampanja "WE“ (MI) će se nastaviti sa konkretnim projektima širom regiona - navela je Bregu u izjavi, izrazivši uvjerenje da su mladi "snop svjetlosti koji će rastjerati sjene i pomiriti region".



Kako dodaje, projekt pod nazivom "Omladinska laboratorija“, čija provedba počinje u 2020. godini, potaći će djelovanje kroz interakciju, preispitivati norme, i pri tome se fokusirati na nove, pametne, inovativne i konkurentne poslovne ideje, te razvoj kapaciteta mladih ljudi u našem regionu.



-Svi smo zabrinuti zbog različitih sigurnosnih prijetnji sa kojima se zapadni Balkan suočava, od terorizma preko kibernetičke sigurnosti do dezinformacija. Sljedeće godine, Vijeće za regionalnu saradnju će više raditi na ovim pitanjima. Umirena sam mišlju da će oni koji nam oduzimaju nade imati manje prilika nego što misle da smisle narativ koji može vratiti vrijeme unazad - poručila je.



Kazala je da se neće baviti pretpostavkama šta će se desiti s otvaranjem pregovora sa Albanijom i Sjevernom Makedonijom, dijalogom Beograda i Prištine, liberalizacijom viznog režima sa Kosovom i slično, izrazivši nadu da će u donošenju ovih odluka preovladati lucidnost.



Ističe brojne izazove i zadatke u 2020. godini, od regionalnog ekonomskog prostora, ekološki prihvatljivog djelovanja, odnosno "zelenog dogovora“, sigurnosti, ljudskog kapitala, pitanja Roma, promocije turizma, novih malih preduzetnika do osnaživanja žena, saopćeno je iz RCC-a.





(FENA)