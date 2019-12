U grbaljskom Manastiru Podlastva oformljen je "Odbor za odbranu svetinje", a Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorskim Amfilohije poručio je u razgovoru sa građanima da vlast neće moći da otima pravoslavne hramove u Crnoj Gori bez otpora naroda i Srpske pravoslavne crkve.

Foto: Arhiv

U razgovoru sa građanima o načinu daljeg djelovanja, mitropolit Amfilohije je rekao da usvajanje Zakona o slobodi vjeroispovjesti predstavlja bezumlje kojim se namjeravaju otimati pravoslavni hramovi i da su u Skupštini Crne Gore umrle pravda i pravo.



Mitropolit Amfilohije je rekao da nema potrebe da narod krene na ulice i da treba ratovati duhovno, moćnijim, Božjim putem, ističući da je dosta bilo krvi.



On je ukazao na pozitivne primjere ophođenja policajaca 26. decembra, koji su mu prilikom zaustavljanja na putu od Cetinja do Podgorice govorili "vladiko blagoslovite, imate punu našu podršku".



Mitropolit Amfilohije je izrazio nadu da će se ova nesreća završiti, te dodao da glavnu ulogu u svemu ima predsjednik Crne Gore Milo Đukanović.



"Traže od nas da se registrujemo, na tu temu sam rekao premijeru /Crne Gore Dušku Markoviću/ `ja treba vas da registrujem, a ne vi mene`", naveo je vladika Amfilohije, te dodao da je ova mitropolija stvorila Crnu Goru davši joj i ime.



Mitropolit Amfilohije je rekao da traže da granice Crkve budu u skladu sa granicama sadašnje Crne Gore, a "ja ih pitam onda što ćemo sa Svetim Vasilijem Ostroškim Zahumsko-hercegovačkim iz Stare Hercegovine".



Na opasku da nije dovoljno strog prema predsjedniku Crne Gore, vladika Amfilohije je istakao da je više puta od 2008. godine rekao da je Đukanović najveći izdajnik Crne Gore, a sada i da je to i ovaj zakon.



Usvajanje zakona izazvalo je nezadovoljstvo vjernika i sveštenstva Srpske pravoslavne crkve, koje su blokirali saobraćajnice širom Crne Gore.



U svim hramovima pravoslavne Crne Gore do Božića zvone zaupokojena zvona svaka dva časa i održava se moleban i molitva Presvetoj Bogorodici za spas i napredak.





(24sata.info)