Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da je u posljednjih pet godina promijenjeno lice Srbije, koja je 2014. godine bila u katastrofalnoj finansijskoj situaciji, te poručio da je sada vrijeme da se izađe sa drugačijim mjerama, koje, za razliku od prethodnih, neće pogoditi građane, već vladu i direktore.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

"Ovo je plan šta ćemo da uradimo, ne samo o projektima, jer naš cilj je prije svega da ljudi žive bolje i da drastično smanjimo proporciju odlazaka mladih iz Srbije, da oni ostanu u zemlji", poručio je Vučić.



On je podsjetio da je poslije izbora 2014. godine razgovarao sa ljudima iz njegove stranke, ali i sa Ivicom Dačićem i strankama oko SPS, i da su tada "sebi držali opelo", gledajući u kakvoj se situaciji zemlja nalazi - da javne finansije nisu pod kontrolom, dok javni dug "odlazi u nebo", zahvaljujući neodgovornoj politici onih koji su, kaže, mislili da se partijskim dogovorom kupuje bolja budućnost, a ne radom, sposobnošću i znanjem.



"Prošlo je pet godina od tada. Za tih pet godina promijenili smo lice Srbije, koja je sada uspješna zemlja, najbrže napreduje u cijeloj Jugoistočnoj Evropi. Uspjeli smo da ne samo u košarci, vaterpolu, odbojci, već da budemo među najboljima u Evropi u ekonomiji, u svemu gdje smo bili posljednji ili među posljednjima", rekao je Vučić.



Danas je, kaže, trenutak da se izađe sa drugačijim mjerama pred građane.



"Trudili smo se i mučili da plan napravimo. Iza njega ćemo da stanemo čvrsto. Neki će ovde biti 2025. godine, neki neće, ali ćemo svi biti ponosni na ono što je urađeno, jer rezultate rada nikome ne možete da oduzmete", poručio je Vučić.





"Na kraju 2025. prosječna plata 900 eura, penzija 430-440 eura"



Prosječna plata na kraju 2025. godine biće 900 eura, a prosječna penzija 430 do 440 eura, to obećavam građanima Srbije, rekao je danas Vučić predstavljajući novi investicioni plan Srbija 2025.



To će biti jedan od rezultata novog investicionog plana, koji će, kako je istakao Vučić, za razliku od teških reformi 2014, pogoditi prije svega vladu, direktore javnih preduzeća, EPS, Srbijagas, a ne građane.



Prvi cilj plana Srbija 2025 je da se drastično smanji proprocija odlaska mladih iz zemlje, rekao je Vučić.



Srbija je u novembru imala najveći rast u Evropi od 6 odsto, a godinu ćemo završiti sa rastom BDP-a od 4,0 procenta, objavio je najnovije podatke Vučić.



Ovim rezultatima, kaže, doprinjele su teške reforme, što je kako je rekao doprinjelo i tome da se stopa nezaposlenosti spusti ispod deset procenata na 9,5 koliko trenutno iznosi.



"U novembru Srbija je imala najviši rast u Evropi od 6 odsto, završićemo godinu sa 4,0", rekao je na predstavljanju Programa Srbija 2025 i ukazao da su ranije projekcije govorile da će taj rast biti 3,5 odsto.



Vučić je naveo da, prema preliminarnim podacima, strane direkte investicije iznose 3,8 milijardi, što je kako je rekao, 9 odsto više nego 2018. godine.



Svo ovi rezultati, postignuti su, kako je istakao, zahvaljujući narodu i zajedničkom radu na reformama.





(24sata.info)