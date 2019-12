Poslanicima Demokratskog fronta u Skupštini Crne Gore koji su uhapšeni nakon sinoćnjih nereda u parlamentu određeno je zadržavanje do 72 sata, a potom su počeli štrajk glađu.

Andrija Mandić / Foto: Vijesti.me

Riječ je o Andriji Mandiću, Milanu Kneževiću i Milunu Zogoviću koji su nakon saslušanja u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, prema riječima poslanika DF-a Slavena Radulovića, počeli štrajk glađu.



Radunović je rekao novinarima ispred zgrade Osnovnog tužilaštva u Podgorici da će štrajk glađu trajati "dok god bude trajala tortura Tužilaštva i Demokratske partije socijalista".



On je poručio da ovakva represija režima nikoga neće zaplašiti.



"Sigurni smo da će da nas prati i narod koji zna da je sve upereno ne samo na otimačinu imovine SPC već i ka drugim otimačinama. Dešavaju se strašne stvari. Uhapšen je i naš portparol Marko Kovačević u Nikšiću jer je istakao srpsku zastavu", dodao je Radunović.



On je naveo da nije zabilježeno u svijetu da bude uhapšen kompletan poslanički klub najjačeg opozicionog saveza, kao što je to urađeno rano jutros u Skupštini Crne Gore.



Podsjetimo, Skupština Crne Gore sinoć je usvojila Zakon o slobodi vjeroispovijesti za kojeg većinski srpske partije smatraju da je diskriminirajući prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi.



Usvajanju zakona prethodili su incidenti u Skupštini nakon odbijanja amandmana Mitropolije crnogorsko-primorske na predloženi Zakon o slobodi vjeroispovijesti, koje je u skupštinsku proceduru dostavio DF. Nakon incidenta su uhapšene 22 osobe, od kojih 18 poslanika.





(24sata.info)