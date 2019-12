Srpska radikalna stranka pozvala je predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Vladu Srbije da se maksimalno angažuju na planu zaštite Srba koji žive u Crnoj Gori.

Vojislav Šešelj / 24sata.info

"Pokušaj režima (...) Mila Đukanovića da otme sakralne objekte Srpske pravoslavne crkve stare po više stotina godina, ugrožava egzistenciju srpskog naroda u Crnog Gori, SPC u cjelini i srpski narod u cjelini", rekao je lider SRS Vojislav Šešelj novinarima u Skupštini Srbije.



On je kazao da se ne može reći da predsjednik Srbije nema pravo da se miješa u unutrašnje odnose Crne Gore.



"Ima svako pravo ukoliko su ugrožena ljudska prava i slobode, a jesu ugrožena prava tamošnjeg srpskog naroda u ogromnoj mjeri i to zahtjeva intervenciju Srbije", ocijenio je Šešelj.



Rekao je da bi Srbija trebalo da se zvanično obrati Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija i da se donese odgovarajuća rezolucija.



"Ovo nije mala stvar: udara se i na nacionalne i vjerske slobode i prava. SPC je na području Crne Gore starija od Crne Gore, to je crkva koju je tamo utemeljio Sveti Sava, a Manastir Ostrog postoji mnogo duže od vremena koje je to područje provelo u državi Crnoj Gori", rekao je Šešelj.





