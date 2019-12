Ninoslav Jovanović (46), poznatiji kao Malčanski berberin, koji se sumnjiči da je 20. decembra u naselju Brzi Brod kidnapovao djevojčicu Moniku Karimanović (12), do jutros se skrivao u kući Gorana Bogdanovića u knjaževačkom selu Orešac.

Foto: Telegraf.rs

Bogdanović je otac žene koja je udata za rođenog brata Ninoslava Jovanovića i vlasnik je kuće u kojoj je Jovanović proveo prethodnu noć, gdje je, kako se pretpostavlja, djevojčicu ošišao, što je, inače, dio njegovog rituala seksualnog zlostavljanja.



Vlasnik kuće navodi za portal Telegraf.rs da je Jovanovića upoznao kad je prvi put izašao iz zatvora prije desetak i više godina.



- Nije mi se dopao, nisam strahovao za stariju kćerku, jer je ona punoljetna, ali znajući šta je radio, plašio sam se za svoju najmlađu djevojčicu, koja je tada imala desetak godina. Nisam dozvoljavao da njih dvoje ikad dođu u kontakt. Ponovo sam ga vidio prošle godine, kad je posljednji put izašao iz zatvora u njegovoj kući u Malči, gdje živi i moja kćerka. Ništa ga nisam pitao, a i šta da mi kaže - navodi Goran.



Dodaje da je jutros, kada se vratio iz Knjaževca, saznao da je Ninoslav sa svojom žrtvom boravio u njegovoj kući.



- Vidio sam da je selo blokirano, na sve strane su bili policajci, žena mi je kazala da su joj rekli da je s djetetom bio u našoj kući. Da sam ga ja tamo zatekao, ne bi živ izašao. Takav čovjek ne treba da živi. Grkljan bih mu izvadio. Trebalo je roditelji da mu presude - govori Bogdanović.



Komentirajući otkud Ninoslav u njegovoj kući, objašnjava da je on samo jednom bio u Orešcu da bi mu pomogao da sječe drva.



- Izgubio sam nogu, ja sam osoba s invaliditetom pa je jednom sa svojim bratom i svojom snahom dolazio u selo i tada je vidio kuću. Moja kćerka mu je pokazala. On je iskoristio to što su i ostale kuće u komšiluku, poput moje, prazne - objašnjava vlasnik.



On ističe da su se Malčanskog berberina svi plašili.



- Taj je čovjek nepopravljiv, više je vremena proveo u zatvoru nego na slobodi. Svi su ga se plašili. Ne bi ni meni bilo svejedno da mi sad uđe na vrata, ali bih ovakav, sa štakom, sad skočio na njega - navodi.



Dodaje da nema pretpostavku gdje se Jovanović u ovom trenutku nalazi.



- Može da bude bilo gdje, ovo je vrlo široko područje, slabo naseljeno. Ima mnogo praznih kuća, što njemu olakšava skrivanje od policije - zaključuje Goran Bogdanović.



(24sata.info)