Nadbiskup zagrebački Josip Bozanić poručio je s mise polnoćke u zagrebačkoj katedrali kako je potrebno iz srca izbrisati srdžbu, ljutnju, mržnju i predrasude prema drugima, pa i prema onima koji su možda činili zlo.

Foto: Hina

"Slaviti Božić znači odbaciti sve ono što u našem životu ne prepoznaje ili odbija Božju ljubav koja prethodi svakom činu naše ljubavi, ali jednako tako potrebno je izbrisati iz srca svaku srdžbu i ljutnju, mržnju i svaku predrasudu prema drugima, prema onima koji su mi možda i zlo učinili", rekao je kardinal Bozanić.

Bozanić je poručio kako Bog poziva: "Ljubite uvijek. Sve činite iz ljubavi, čak i onda kad su poniženja tolika da je ljudski teško, kad se čini da za ljubav više nema mjesta", prenosi Hina.

Istaknuo je kako je Božić ostvarenje Božje ljubavi prema svima.

"Božić je očitovanje neizmjerne milosti božje, spasiteljice svih ljudi. Ona nas poziva da se odreknemo bezbožnosti i svjetovnih požuda te da razumno, pravedno i pobožno živimo u sadašnjem svijetu", rekao je Bozanić u propovijedi.

Kardinal je poručio kako Božja slava od koje dolazi sve lijepo i dobro ispunja čovjekovo srce divljenjem i radošću.

"Tko prepozna Boga doživi radost. Božićno nas otajstvo vodi do božje slave, do božjega svjetla, to je dar božićne noći", rekao je Bozanić na polnoćki u zagrebačkoj katedrali.

(FENA)