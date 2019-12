Sveti Arhijerejski Sinod Srpske pravoslavne crkve (SPC) uputio je podršku arhijerejima, sveštenstvu, monaštvu i vernicima crnogorsko-primorske, budimljansko-nikšićke, mileševske i zahumsko-hercegovačke eparhije u namjeri da nastave odbranu svojih vjerskih prava u Crnoj Gori.

Foto: Arhiv

Sinod je apelovao na poslanike u Skupštini Crne Gore da poslušaju glas jerarhije i vjernika SPC, i ne glasaju za prijedlog Zakona o slobodi vjeroispovijesti.



Navodeći da je to već rečeno u zvaničnom saopštenju Svetog Arhijerejskog Sabora, Sinod je naveo da i sada ponavlja da je SPC protiv prijedloga zakona kojim "predstavnici vlasti u Crnoj Gori žele da od mitropolije i eparhija SPC nasilno oduzmu crkve i manastire i njihovu imovinu i čijim odredbama bi se ukinulo neotuđivo pravo svakog pojedinca na slobodu vjeroispovesti i savjesti".



Povodom najnovijih dešavanja u Crnoj Gori, a u vezi sa najavljenim usvajanjem prijedloga Zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica, Sveti Arhijerejski Sinod SPC upućuje podršku arhijerejima, sveštenstvu, monaštvu i vjernom narodu eparhije: crnogorsko-primorske, budimljansko-nikšićke, mileševske i zahumsko-hercegovačke, da, obodreni silom Duha Svetoga i molitvenim zastupništvom svetih iz roda našega, nastave odbranu svojih vjerskih prava u Crnoj Gori, navedeno je u saopštenju Sinoda.



"Imajući u vidu kakve sve mogu biti posljedice usvajanja jednog takvog zakona, apelujemo da poslanici u Skupštini Crne Gore poslušaju glas jerarhije i vjernih naše Svete Crkve, koji je nedvosmisleno i jasno izražen na dva crkveno-narodna sabora, i ne glasaju za ovaj prijedlog", naglašeno je u saopštenju Sinoda SPC.



Istovremeno, Sinod podržava inicijativu mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija upućenu Zakonodavnom odboru i Skupštini Crne Gore da predloženi Zakon bude povučen iz procedure.



Tim povlačenjem bi se "stvorili uslovi da se pripremi novi, koji bi bio u skladu sa standardima savremenih demokratskih država i prihvatljiv za Srpsku pravoslavnu crkvu", naglašava u saopštenju Sinod SPC.





Zastupnik Sinoda: Ako usvoje zakon, obratićemo se Ustavnom sudu Crne Gore



Zastupnik Sinoda Srpske pravoslavne crkve (SPC) Minja Nikolić izjavio je da je Prijedlog zakona o vjeroispovijesti ili uvjerenja i o pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica, usmjeren protiv SPC, i u suprotnosti sa Ustavom Crne Gore i preporukama Venecijanske komisije.



Nikolić je, za TV O2, rekao da je crnogorska vlada zaključila bilateralne sporazume sa Islamskom zajednicom, Svetom Stolicom i Jevrejskom zajednicom, ali nije htjela sa mitropolijom crnogorsko-primorskom SPC.



On je naveo da je Prijedlog zakna protivan Ustavu Crne Gore jer krši načelo ravnopravnosti u odnosu prema Crkvama i vjerskim zajednicama, kao i da su preporuke Venecijanske komisije o imovinskim pitanjima samo "kozmetički" prihvaćene, ali nisu suštinski.



"Ja verujem da će oni koji o tome treba da vode računa, ako već ne budu oni koji predlažu zakon, da će Ustavni sud Crne Gore dati pravilnu ocjenu", rekao je Nikolić.



On je naglasio da se SPC u svakom slučaju "ozbiljno priprema i na takav scenario", ako Ustavni sud Crne Gore ne bude našao da postoji neustavnost u odnosu na Ustav Crne Gore.



"U tom slučaju preduzeli bi druge mjere u skladu sa zakonom", rekao je Nikolić i ocijenio da SPC koristi samo pravni i vjerski mehanizam u zaštiti svojih prava. Prema njegovim riječima, na pravi put rješenja ovog pitanja je ukazao papa Franja u obraćanju crnogorskoj Vladi, kada je poručio da je potrebno to uraditi demokratski i u konsultacijama sa svim Crkvama i vjerskim zajednicama. "Ništa ne treba preko koljena riješavati, treba se dogovarati", rekao je Nikolić.





(FoNet)