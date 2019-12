U Škorinu krugu procjenjuju da se Škoro neće miješati u drugi krug, pri čemu tumače kako bi poziv biračima da podrže kandidatkinju HDZ-a, nakon što je čitavu kampanju bazirao na kritici HDZ-a bio »ravan pucnju u vlastite noge«

Miroslav Škoro / 24sata.info

Najava Miroslava Škore da će na temelju više od 460 tisuća glasova osvojenih u prvom krugu predsjedničkih izbora graditi priču za predstojeće parlamentarne izbore još jednom je otvorila pitanje okrupnjivanja stranaka na desnici, od kojih su mnoge podržale Škorinu kandidaturu, piše u utorak Jutarnji list.



Pokušaji okupljanja tih stranaka do sada su završavali neuspjehom, uglavnom zbog taština njihovih lidera, a stranke su se, u ovoj ili onoj varijanti na koncu vraćale pod skute HDZ-a, navodi dnevnik.



U Škorinu krugu, uvjereni su, međutim, da nova priča ima temelj za uspjeh, i to zato što Škoro zapravo i ne namjerava krenuti u okupljanje desnih stranaka u jednu, nego će vjerojatno osnovati vlastitu stranku, a potom pozvati one koji su podržali njegovu kandidaturu na suradnju.



»Mislim da je Škoro najbliži toj varijanti jer su glasovi koje je dobio njegov osobni rezultat«, kazao je Večernjem listu izvor blizak Miroslavu Škori.



Naglašava kako bi se u toj priči na parlamentarnim izborima testirala ideja koja je sve ove stranke okupila oko Škore, ovoga puta bez opasnosti da čitavu priču razbiju osobni animoziteti na desnici koji su doveli do propasti sve ranije pokušaje okrupnjavanja, prenosi Hina.



Nova platforma na parlamentarnim bi se izborima predstavila kao alternativa HDZ-u, što je nastavak Škorina angažmana iz predsjedničke kampanje, no pred ovom je ekipom do tada još jedan važan izazov.



Glasovi Škorinih birača će, po svemu sudeći, u drugom krugu predsjedničkih izbora presuditi između HDZ-ove kandidatkinje Kolinde Grabar-Kitarović i SDP-ova Zorana Milanovića. Sam Škoro u izbornoj je noći jasno dao do znanja da neće pozivati svoje birače da u drugom krugu podrže bilo kojeg od ovih kandidata, za koje je još jednom rekao da predstavljaju isto lice političkog sustava u koji on ne vjeruje.



U Škorinu krugu procjenjuju da se Škoro neće miješati u drugi krug, pri čemu tumače kako bi poziv biračima da podrže kandidatkinju HDZ-a, nakon što je čitavu kampanju bazirao na kritici HDZ-a bio »ravan pucnju u vlastite noge«.



Procjenjuju da će dobar dio tih birača, čak i do 50 posto, u drugom krugu dali glas Kolindi Grabar-Kitarović nasuprot Milanoviću. Četrdeset posto uopće neće izići na birališta, a da će glasovi preostalih 10 posto završiti kod Milanovića, donosi Večernji list.



(24sata.info)