Zoran Milanović se obratio se okupljenim u svom stožeru nakon pobjede u prvom krugu predsjedničkih izbora u Hrvatskoj.

"Dragi prijatelji, hvala vam. Hvala svima koji su danas glasali, hvala onima koji su glasali za mene, i onima koji nisu glasali za mene, i idemo u drugi krug. Ne idemo u rat. Ratovi su gotovi, to govorim otpočetka. Idemo u civiliziranu građansku utakmicu i neka pobijedi onaj tko je bolji, a ja vjerujem da sam to ja. Hrvatska je podijeljena oko bitnih i nebitnih stvari, a mislim da to možemo riješiti jedino ako razgovaramo. U ova dva tjedna koja su pred nama borit ću se da na izbore nagovorim svakog kome je interes Hrvatske u prvom planu. Da budemo dobra zajednica građana, koji možda jesu različiti, ali su jednaki", rekao je Milanović.

Dodao je da želi jednaku zemlju.

" Za dva tjedna bit će što bude. Nema gorčine ni straha u meni. Vjerujem u pobjedu. Prema nikome s mržnjom, prema svima s dobrom vjerom. Svjestan sam da ima i onih koji me ne vole, ali moj je zadatak da se svima obratim, u Hrvatskoj nitko ne smije biti zapostavljen. Ja sam političar, koliko to možda bio obezvrijeđen posao, i toga se ne stidim. U Hrvatskoj smo se u zadnjih pet godina, umjesto da koristimo sve blagodati, bavili stvarima koje nas razdvajaju. Svjestan sam da nisam svima po volji, ali ću probati svakome pristupiti kao čovjeku, kao sudionicima u zajedničkom putu prema sreći. Imate pravo na sreću i miran život", rekao je Milanović i dosao:

" Ovo je bila teška godina za mene privatno. Šest mjeseci sam hodao Hrvatskom, i svaki puta shvatiš nešto novo, naučiš nešto novo, vidiš neku svoju grešku. Svjestan svih ograničenja koje predsjednička dužnost ima, smatram da sam zreo i spreman raditi taj posao. To je više od posla, to je način života. Nitko se u Hrvatskoj neće osjećati kao građanin drugog reda, nitko! Nemam instrumente financijske da to ostvarim, morat ćete mi vjerovati na riječ.

(24sata.info)