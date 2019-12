Gotovo 16 posto birača glasovalo je tijekom prijepodneva na hrvatskim predsjedničkim izborima, a izlaznost na birališta je veća nego prije pet godina, objavilo je u nedjelju u podne Državno izborno povjerenstvo (DIP).

Foto: AA

Izlaznost od 15,75 posto bolja je nego na prošlim predsjedničkim izborima, prije pet godina, kada je do istog vremena, dakle do 11,30 sati glasovalo 13,19 posto birača.



Izlaznost je za 2,5 posto veća, što znači da je danas do 10,30 sati glasovalo sto tisuća birača više nego 2014. godine, izvijestila je potpredsjednica DIP-a Ana Lovrin, prenosi Hina.



Gledano po županijama, najbolju izlaznost za sada ima Varaždinska - 18,76 posto, a najslabiju Zadarska - 12,32 posto i Šibensko-kninska županija - 12, 33 posto.



U Gradu Zagrebu je prijepodne glasovalo 17,22 posto birača.



Na 6.409 biračkih mjesta u Hrvatskoj glasovanje je počelo u 7 sati, a završava u 19 sati. Hrvatski predsjednik ili predsjednica bira se u inozemstvu, u 47 država, a zbog vremenske razlike već su zatvorena birališta u Australiji, Japanu i Kini, koja su bila otvorena u subotu navečer po hrvatskom vremenu.



Pravo glasovanja ima tri milijuna 855 tisuća birača.



Slijedeće podatke o izlaznosti, DIP će objaviti u 17 sati. Večeras u 20 sati objavit će, pak, prve izborne rezultate koji će se temeljiti na uzorku od 15 posto biračkih mjesta, mahom manjih.





(FENA)