U selu kod Pančeva jučer se desio nesvakidašnji slučaj. U bolnicu je trebala da bude prevezena djevojčica od 16 godina - zbog bolova u stomaku i krvarenja. Ipak, neimenovana djevojčica ubrzo je postala mama i ne stigavši do porodilišta. Rodila je bebu od 2.500 grama, u vozilu Hitne pomoći.

Ilustracija / 24sata.info

Prema informacijama mlada majka nije ni znala da je trudna. Navodno, imala je uredne cikluse, ističući čak da je menstruacija u toku, zbog čega su svi bili vrlo iznenađeni kada je krenuo porođaj.



Do sada smo čuli brojne vijesti iz svijeta i Srbije o ženama koje su se porodile, a nisu ni znale da su trudne ili su saznale mjesec dana pred porođaja.

Uvijek se nameće isto pitanje: Kako je moguće da su trudne, a da to ne znaju?



Trudnoća sa sobom nosi mnogo simptoma koji teško mogu da prođu neopaženo. Mučnine, gorušica, pritisak na bešiku, povećan apetit, širenje stomaka, oticanje stopala, zglobova i prstiju samo su neki od simptoma.

Prvi znak trudnoće je izostanak menstruacije, ali mnoge žene su se susrele sa situacijom da imaju ciklus i tokom trudnoće, pa da čekaju dijete otkriju tek u 3 odnosno 4 mjesecu.

Dešava se da test trudnoće bude negativan



Dešava se da ženama test na trudnoću bude negativan, iz nekoliko razloga - urade test previše rano ili ne prate uputstva testa. Događa se da na vešu primete mrlje krvi, što je uobičajno u trudnoći, od čega pomisle da je menstruacija.



- Mnogi lijekovi, također, mogu da poremete menstruaciju. Kada ove žene nemaju menstruaciju po nekoliko mjeseci, često pomisle da je zbog toga. Fizički, neke žene se ne promijene mnogo tokom trudnoće, a dame koje su inače punije imaju više predispozicija za to - objašnjava dr. Šarp.



Mnoge žene nemaju uobičajne simptome trudnoće - vrtoglavicu, mučninu, oticanje nogu, a do zanemarivanja trudnoće može da dođe i u slučajevima kada žena zbog mentalnih poremećaja ne prepoznaje simptome.



Psihijatar dr. Ruta Nonaks naglašava da to nije uvijek slučaj, i da se dešava da žene koje su mentalno potpuno zdrave, također, budu trudne po nekoliko mjeseci, a da to ne znaju.



- Najčešće je riječ o ženama koje imaju neregularan ciklus, nemaju uobičajne simptome trudnoće ili imaju dijagnozu steriliteta.



Nemoguće je ne primjetiti simptome trudnoće



Iskusni ginekolozi kažu da je nemoguće ne primjetiti simptome trudnoće. U prvih nekoliko mjeseci ciklus može da se odvija bez prekida, ali nakon toga postaje sve oskudniji i prekida se. Materica raste, grudi otiču, bolne su na dodir, beba počinje da se pokreće u stomaku. Ove simptome žena može da prihvati, a neke ignorišu.



Za "nepoznatu trudnoću" kažu da nikako ne može da bude medicinski fenomen, već samo problem psihološke prirode.



Kada kažemo trudnica svako pomisli na ženu sa stomakom, ali činjenica je da postoje žene kod kojih stomak ne mora da bude mnogo izražen pa čak ni u poodmakloj trudnoći.



Negiranje trudnoće može da bude od velike opasnosti za mamu i bebu jer takva trudnoća nije kontrolirana od strane ljekara.



(Avaz)