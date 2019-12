Ponovljeno suđenje u aferi Ina-MOL Uskok je zaključio tvrdnjom kako je dokazao da je bivši hrvatski premijer i predsjednik HDZ-a Ivo Sanader ugrozio državne interese primanjem mita od suokrivljenog čelnika MOL-a Zsolta Hernadija, dok njihova obrana, s druge strane, smatra da za osuđujuću presudu nema temelja.

"Sanader je kao najviši državni dužnosnik izdao i ugrozio vitalne ekonomske interese RH", kazao je zamjenik ravnateljice Uskoka Tonči Petković u četvrtak u završnom govoru na suđenju Sanaderu i nedostupnom Hernadiju na zagrebačkom Županijskom sudu.



"Smatram da je tijekom postupka neosporno dokazano da su optuženici počinili nedjela koja im se stavljaju na teret i tražim da ih se proglasi krivim te kazni po zakonu”, ustvrdio je Petković.



Dodao je da je Sanader kao najviši državni dužnosnik "svojom potkupljivošću obavio radnju kojom je uništio same temelje državnog poretka, a pritom ništa nije prepuštao slučaju", kazao je Petković.



Tužitelj je zaključio da je Sanader poduzimao čitav niz radnji kako bi realizirao cilj, koristeći pritom svoj autoritet, o čemu je detaljno svjedočio krunski svjedok Robert Ježić koji je priznao da je polovina MOL-ovog mita od pet milijuna eura isplaćena preko njegove švicarske tvrtke.



Petković je nadodao i da je Ježićev iskaz vjerodostojan te da je potkrijepljen drugim svjedočenjima i dokazima.



Sanaderova odvjetnica Jadranka Sloković, s druge je strane, naglasila da je tijekom ponovljenog suđenja njezinom branjeniku uskraćen pravičan postupak te da mu nije omogućeno očitovanje o optužnici niti iznošenje obrane, prenosi Hina.



"Nezakonito mu je onemogućeno da se brani i sudjeluje u raspravama jer se nije sam doveo u takvo zdravstveno stanje budući da je morao ići na operaciju koljena. Samim time onemogućena mu je i obrana", kazala je Sloković.



Pritom je dodala da obrana nije imala vremena za pripremu završnih riječi, a kritizirala je i sud za kojeg je navela da je redovito kasnio s izradom prijepisa rasprava.



Uz to, Sloković je istaknula da je sudsko vijeće odbilo saslušati predložene svjedoke obrane, što smatra "favoriziranjem druge strane". Ježićev iskaz ocijenila je neistinitim i neuvjerljivim te je zaključila da se na njegovom svjedočenju ne može temeljiti osuđujuća presuda.



Hernadijeva braniteljica Laura Valković je zatražila oslobađajuću presudu za svojeg branjenika navodeći da je u odnosu na njega zastara nastupila u svibnju ove godine. Uz to, Valković je naglasila da tužiteljstvo nije predočilo ni jedan dokaz koji bi potvrdio inkrimiranu vezu Sanadera i Hernadija.



Ponovljeno suđenje Sanaderu i Hernadiju, koje je zatražio Ustavni sud ukidajući prvu osuđujuću presudu, počelo je na zagrebačkom Županijskom sudu 23. listopada 2018. Sanader je tada odbacio sve optužbe, kao i na prvom suđenju na kojem Hernadi još nije bio optužen.



Osim za primanje 10 milijuna eura mita, kako bi Mađarima prepustio upravljačka prava u Ini, bivši hrvatski premijer je optužen i da je s Hernadijem dogovorio izdvajanje nerentabilnog dijela plinskog poslovanja iz Ine.



Optužnicom je predloženo i da Sanader, ako ga se osudi i presuda postane pravomoćnom, državi vrati 10 milijuna eura.



Sanader koji je na izdržavanju zatvorske kazne zbog primanja provizije u aferi Planinska nije bio na završnim govorima jer se oporavlja od operacije pa se završni dio suđenja vodio u njegovoj odsutnosti.



Sud je, naime, zaključio da operacija kojoj je podvrgnut nije bila nužna, odnosno da se sam doveo u situaciju raspravne nesposobnosti.



Nakon što su u četvrtak Uskokovi tužitelji i obrana iznijeli svoje završne govore, sutkinja Maja Štampar Stipić najavila je da će presudu objaviti 30. prosinca u 10 sati.





